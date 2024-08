Revelan el último deseo de Jennifer López antes de divorciarse de Ben Affleck

Si bien Jennifer López y Ben Affleck están a punto de hacer oficial su separación, la cantante quiere llevar las cosas de manera amigable con la familia del actor.

De acuerdo con la revista People, JLo quiere pasar más tiempo de calidad con los hijos de su todavía pareja.

La estrella de 55 años ha externado su deseo de poder estar con los jóvenes antes de que regresen a la escuela, sobre todo con Violet, quien pronto irá a la universidad.

También te puede interesar: ¿Reconciliados? Así fue el inesperado reencuentro entre Jennifer López y Ben Affleck

Affleck y su exesposa Jennifer Garner tienen tres hijos en común: Violet de 18, Seraphina de 15, y Samuel de 12; mientras que López tiene a sus gemelos de 16 años Max y Emme con su exesposo Marc Anthony.

“El que ya no esté con Ben no significa que no le importen los niños. Ella siempre se preocupó por ellos”, añadió la fuente. “El año pasado pasó meses buscando la casa perfecta para su toda su nueva familia”.

La fuente mencionó que la también actriz pasó este domingo por la casa que renta Affleck en Brentwood, mientras él estaba ahí. Ese día, JLo salió con Samuel al centro comercial.

JLo pasa tiempo con su hijastra Violet

Durante su visita en los Hamptos, Violet Affleck fue vista pasando el tiempo con su madrastra. El pasado 14 de julio ambas fueron fotografiadas caminando abrazadas, y posteriormente entraron al restaurante 75 Main.

El 9 de agosto, Violet salió con un vestido Dolce & Gabbana que una vez usó López para una cita con Ben Affleck.

¿Cuándo fue la última vez que Jennifer López vio a Ben Affleck?

Anteriormente se había dicho que la pareja no se había visto en semanas. Hace poco fue el cumpleaños de la diva del pop y su esposo fue el gran ausente en la celebración.

El pasado 6 de agosto, la revista People mencionó que ambos se estaban mudando por separado. “Jennifer está tratando de encontrar un nuevo hogar para comenzar de nuevo”.

También te puede interesar: Por qué Joaquin Phoenix se retiró de una película que se filmaría en México: esto se sabe