Revelan que Liam Payne le dedicó esta famosa canción a su ex, Naomi Campbell

Liam Payne, ex integrante de One Direction, murió el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina, sin embargo, siguen saliendo detalles de su vida a la luz, tal como una canción inédita que le habría dedicado a su expareja, la supermodelo Naomi Campbell.

Fuentes cercanas revelaron que el cantante estaba trabajando en música nueva antes de su lamentable fallecimiento tras caer de un balcón en un hotel.

¿Cómo se llama la canción que Liam Payne le dedicó a Naomi Campbell?

De acuerdo con los informantes, una de sus canciones finales, ‘Close to You’, se inspiró en la fugaz relación que tuvo con la supermodelo en 2019.

“Liam y Naomi salieron durante tres o cuatro meses y, como todas las cosas con Liam, él lo tomó muy en serio. Era un tipo emocional. No tuvieron una gran ruptura, fue más bien que vieron que su relación no duraría mucho tiempo porque ambos intentaban maniobrar sus carreras y viajaban mucho”, dijo una fuente al diario The Mail On Sunday.

Según explican, Liam Payne comenzó a trabajar en dicha canción poco después de su ruptura, pero la dejó en pausa hasta este año, cuando por fin pudo terminarla y grabarla.

Liam Payne Instagram @liampayne

¿Qué dice la canción que Liam Payne le dedicó a Naomi Campbell?

La primera línea de la balada romántica dice: “Todavía huelo tu perfume en mi habitación…”, y según el informante, esta frase tiene un trasfondo importante.

“Liam bromeaba diciendo que el perfume de Naomi era tan característico que siempre podía olerlo, incluso mucho después de terminar”, añadió el informante.

Esta canción fue grabada en Los Ángeles en julio de este año, antes de que Liam Payne viajara a Suecia en agosto, donde grabó la versión final junto al productor Rami Yacoub, quien trabajó en la canción debut de One Direction ‘What makes you beautiful’.

Liam Payne planeaba regresar a la música

La fuente también detalló que el cantante de 31 años colaboró con el productor Max Martin para este tema, el cual planeaba que sería su sencillo para volver a la música.

“Liam estaba feliz de volver al estudio con Rami y de trabajar con Max. Ambos son leyendas. Estaba feliz y riendo. Sentía que este sería su gran tema de regreso”.