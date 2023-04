Rossana Nájera nos cuenta sobre su regreso a la televisión con “Eternamente Amándonos”

La vida pone en nuestro camino experiencias que nos cambian por completo en los momentos más inesperados. De un día a otro, se nos presentan oportunidades que, si las tomamos, llegan para nutrirnos y hacernos crecer. La actriz mexicana Rossana Nájera ha sido testigo de esto a lo largo de su carrera en la actuación, y hoy se siente más agradecida que nunca por estas vivencias.

Después de darle la vuelta al mundo, y documentar absolutamente todo para su canal de YouTube, Rossana retoma su pasión por ser actriz. Con su interpretación para el papel protagónico de Erika Maldonado en la telenovela “Eternamente Amándonos”, nos cuenta todo sobre su retorno a la televisión, y cómo fusiona de una manera perfecta su trabajo y una de sus más grandes pasiones.

Para comenzar cuéntanos, ¿quién es Rossana Nájera?, ¿y cómo es que te percibes hoy día después de los últimos años?

“Qué pregunta tan buena pero tan complicada. Creo que la vida y todas las cosas que he vivido me han llevado a ser la mujer que soy, y que hay muchas cosas que seguramente me hubiera gustado cambiar pero si lo hubiera hecho, no sería la mujer que soy hoy.

Creo también que soy una mujer muy afortunada, y que con todo y miedos, decidió luchar por sus sueños. Me ha costado mucho trabajo dejar cosas como mi familia en otro estado, y a mis amigos, pero gracias a dejar ese miedo es que hoy estoy donde estoy.”.

Quienes hemos seguido tu trabajo a través de los años, desde La vida es una canción hasta Lo que callan las mujeres, sabemos cómo te fundes con tus papeles y das todo por ellos, pero ¿cómo encuentras esta pasión por la actuación?

Yo recuerdo que desde chica con mi mejor amiga jugábamos a ser actrices del teatro. Es de esas cosas que siempre había soñado de la misma manera en que un niño sueña con ser futbolista o astronauta, pero jamás creí posible. Cuando llego a México ni siquiera vine con la idea de ser actriz, mi idea era hacer comerciales, pero nunca exploré la actuación.

Comencé a tomar cursos de actuación para quedar en más castings de comerciales y sin darme cuenta la vida fue poniendo todo en mi camino para comenzar este recorrido.

Cortesía

Recientemente regresas de un recorrido largo por el mundo, ¿cómo comienza este afición tuya por recorrer todos los rincones del planeta?

“En realidad, después de muchos años de actuar me di cuenta que una de mis otras pasiones era viajar. Estaba acostumbrada a ver el teatro y la televisión o el cine, y de repente me entero de que existen otros medios donde la gente comunica sus vivencias de una manera súper orgánica y me lancé.

Yo siempre he viajado mucho y mi pasaporte no tenía un solo espacio vacío, y siempre he trabajado para viajar. Entonces así fue como surge ese proyecto. Me faltan miles de lugares por conocer y amo viajar y quiero seguir haciéndolo, pero sí me di cuenta que cuando dejo de lado a la Rossana actriz me hacía falta esta parte de mí.

¿Qué significa este regreso a la pantalla para ti?

Sentirme plena. Sentirme completa. Me lo debía. A veces por miedo a regresar y que las puertas no estén abiertas como antes, pierdes miles de oportunidades. No pasa nada si me alejé tres años, porque lo deseaba con el corazón y Eternamente Amándonos es la muestra más clara de que cuando algo es para ti y lo añoras, la vida te llena de esto. Sin duda regresar es darme cuenta de que quiero envejecer actuando.

En este regreso has podido compartir pantalla con una de las primeras actrices mexicanas, Diana Bracho. ¿Qué aprendes de esta experiencia?

Desde que supe que ambas seríamos parte del proyecto corrí a leer el guion para ver si compartíamos escenas y mi sorpresa fue que sí. Sin duda una experiencia increíble el aprender de alguien con tanto trayecto y que admiro muchísimo.

Cada llamado se convierte en un pequeño taller de actuación y he descubierto que además de buena actriz es un ser humano maravilloso y con un carisma increíble.

Cortesía

Erika Maldonado, a quien interpretas en la novela, es una madre soltera con un sentido de independencia enorme. ¿Cómo te relacionas con este papel?

Justo otro de mis sueños desde niña fue casarme y después ser mamá, entonces hacer este papel me ha dado una probadita de cómo sería. Me pasó que me identifiqué con cómo yo de joven tomaba decisiones impulsivas por miedo, o por inmadurez o incluso por no tener consciencia.

Creo que después de varios topes de la vida aprendes a afrontar ciertas situaciones y justamente es algo que me pasó y que vengo comentando dese hace un rato.

¿Qué esperas que la gente aprenda de este personaje al cual das vida?

Erika es en efecto una madre soltera y siento que muchas mujeres allá afuera son madres solteras también, por las razones que sean. Espero que la gente aprenda que los errores son los que nos hacen crecer. Lo tengo muy claro, pero creo que la gente entiende que Erika es la mala del cuento, cuando no. Todos somos humanos y aunque antagonicemos en ciertas situaciones, no hay ni buenos buenos, ni malos malos, pero justo este balance es lo que nos hace ser.

Finalmente, invita al público a que se una a conocer esta historia

Todo mundo que conozco está picadísmo con la novela. Todos mis conocidos me preguntas que qué va pasar con el personaje, y si es la villana, o si no lo es. Hay muchas cosas que van a pasar que definitivamente van a hacer que muchos se identifiquen y siento que es importantísimo para darnos cuenta de cómo a veces hacemos cosas desde el ego y la impulsividad.