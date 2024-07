¡Sale en su defensa! Lucerito pone un alto a las críticas hacia la forma de vestir de su papá

En días pasados, el cantante Manuel Mijares fue visto usando unos zapatos blancos que recordaban a los usados en la primaria, hecho que desató un sinfín de comentarios y críticas hacia la forma de vestir del intérprete de “El privilegio de amar.” Ante esto, su hija Lucerito salió en defensa de su padre y respondió a los ataques.

También te puede interesar: La tierna reacción de Lucerito con una pequeña fan que se volvió viral

Qué dijo Lucerito a los que critican a su papá

Mientras hablaba con diferentes medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Lucerito Mijares fue cuestionada acerca de su opinión respecto a los zapatos que usó su papá.

La joven cantante dijo sorprendida que en la actualidad no deberían de existir críticas de ningún tipo hacia lo que las personas decidan usar.

“Es muy glamour, pero ahora sí que lo que él quiera usar, ya, ya estuvo bueno, en pleno 2024, no manches, que raro que todavía sigan estas críticas. A mí afortunadamente se me resbalan las críticas”, declaró la también actriz.

Lucero también sale en defensa de Mijares

Hace unos días, Manuel Mijares fue visto en compañía de Lucero y su hija Lucerito Mijares en el espectáculo Malinche en Madrid. Fue ahí que sus fans quedaron sorprendidos por su peculiar estilo de calzado: unos zapatos blancos estilo ‘Mary Jane’ con plataforma que dividieron opiniones. Hubo quienes los reconocieron como un estilo de moda, y otras personas los compararon con zapatos escolares.

En redes sociales, la cuenta @TuTiaSandra publicó el supuesto modelo y precio de los zapatos, asegurando que el cantante los había comprado en una tienda departamental por mil 700 pesos y que eran de mujer.

Ante las suposiciones en redes, la propia Lucero hizo el siguiente comentario: “No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino no cuesta eso”, escribió la cantante.