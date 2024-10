Sally Field reveló su doloroso pasado para apoyar a Kamala Harris en una lucha clave

La destacada actriz Sally Field decidió compartir su experiencia personal y traumática con un aborto ilegal a la edad de 17 años para apoyar a Kamala Harris y las iniciativas electorales que buscan proteger la libertad reproductiva.

Esta revelación se produce en un momento crucial, mientras Estados Unidos se enfrenta a un cambio significativo en el panorama legal y social respecto al derecho al aborto.

¿Cuál fue la experiencia que compartió Sally Field?

En un emotivo video publicado en Instagram, Field relató el angustioso proceso que vivió en 1964, cuando, acompañada por un médico de familia, viajó a Tijuana, México, para someterse a un aborto en condiciones precarias y sin anestesia.

La actriz describió el evento como “más que horrible” y algo que cambia la vida profundamente, además de describir la falta de opciones y apoyo para situaciones así en esa época.

¿Por qué apoya Sally Field a Kamala Harris?

Field expresó su apoyo a Kamala Harris, donde destacó la importancia de prestar atención a las próximas elecciones y apoyar a los candidatos que defienden los derechos reproductivos.

También resaltó la importancia de la participación electoral en todos los estados, especialmente en aquellos con iniciativas que podrían impactar directamente la libertad reproductiva.

La actriz compartió la dificultad que le implica compartir esta experiencia que había mantenido privada por la intensidad emocional que le causa. Pero estuvo dispuesta a hacerlo, con la esperanza de que su experiencia sirva de ayuda a alguien más, y lleve a considerar a las mujeres que tienen que pasar por lo mismo, al momento de tomar las decisiones en las urnas.

El testimonio de Field cobra especial relevancia en el contexto actual, donde el derecho constitucional al aborto establecido por Roe vs. Wade en 1973 fue anulado en 2022.

La actriz hace un llamado a la acción para evitar retrocesos en los derechos conquistados y subraya la necesidad de luchar por el respeto a las decisiones personales y por la salud de las mujeres en todo el país.

¿Cuál fue el mensaje final de Sally Field?

Field cerró su mensaje con una reflexión sobre las dificultades que aún enfrentan muchas mujeres que buscan acceder a servicios de aborto seguros, para lo cual comparó su experiencia con los desafíos actuales que incluyen viajar a otros estados, además de enfrentar barreras económicas y logísticas.

Con una llamada apasionada a la acción, la actriz enfatizó que “no podemos volver atrás” y que es esencial “levantarnos todos y luchar”.

¿Quién es Sally Field?

Sally Field es una actriz destacada en la industria cinematográfica estadounidense, conocida por su versatilidad y profundidad en roles dramáticos y cómicos. Nacida el 6 de noviembre de 1946 en Pasadena, California, Field comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960, cuando ganó popularidad inicial con la serie de televisión “Gidget” y “The Flying Nun”.

Su transición a roles más serios en el cine le valió un reconocimiento crítico y comercial. Sally Field ha ganado dos premios Oscar a la Mejor Actriz. El primero fue por su actuación en “Norma Rae” (1979), donde interpretó a una mujer trabajadora que se convierte en activista sindical, la cual lucha por los derechos laborales en una fábrica textil del sur de Estados Unidos. Su icónico grito de "¡Unión!” se convirtió en un símbolo de resistencia y empoderamiento.

El segundo Oscar lo ganó por su papel en “Places in the Heart” (1984), donde interpretó a Edna Spalding, una viuda durante la Gran Depresión que lucha por mantener su granja y a su familia a flote. Su conmovedor discurso de aceptación del Oscar, en el que declaró: “Ahora, por fin, me respetan”, quedó grabado en la memoria de muchos como un momento emblemático de la ceremonia.

Además de su trabajo en el cine, Field ha tenido una notable carrera en televisión, donde ha recibido varios premios Emmy por sus roles en “ER”, “Brothers & Sisters”, y más recientemente en “Maniac”. Sally Field continúa trabajando en la industria con papeles que desafían las expectativas y demuestran su rango como actriz.

Este valiente testimonio de Sally Field más allá de destacar su apoyo a Kamala Harris y a la lucha por los derechos reproductivos, también pone de relieve la importancia de la empatía y el apoyo mutuo en tiempos de adversidad política y social.