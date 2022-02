Salma Hayek felicita a Penélope Cruz y Javier Bardem por sus nominaciones en los Oscar 2022

La famosa actriz mexicana Salma Hayek, expresó sus felicitaciones a la pareja de españoles, Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes están nominados a mejores actores en los Oscar 2022.

Por Diana Laura Sánchez

Los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, disputarán las estatuillas a mejor actor y mejor actriz por su participación en las películas “Being the Ricardos” y “Madres Paralelas”. Esta es la cuarta nominación para ambos que ya ganaron un Oscar cada uno. Este año son los candidatos al premio más importante del séptimo arte que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

“Estoy muy contento, especialmente por Penélope. Yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo”, dijo Bardem en Madrid después de darse a conocer la noticia.

El mensaje de Salma Hayek

Por su parte, la mexicana Salma Hayek aprovechó para enviar un mensaje en su cuenta de Instagram donde felicitó a la pareja de actores españoles y dijo, “Felicitaciones a esta hermosa, increíblemente talentosa y super dinámica pareja por sus nominaciones al Oscar a mejor actriz y mejor actor. Enhorabuena”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

La pareja se encuentra en un gran momento, pues sus brillantes carreras los han consolidado como grandes estrellas del cine. Es la primera vez que un actor y una actriz de España son nominados en el mismo año, cada uno en su categoría para perseguir el añorado galardón.

Te puede interesar: LAS LUJOSAS VACACIONES DE PENÉLOPE CRUZ Y JAVIER BARDEM

Aunque no será una competencia fácil, es un hecho que la actriz junto a su pareja están haciendo historia en el cine. Penélope competirá con la actriz Kristen Stewart, quien interpreta a la querida princesa Lady Di en Spencer, y con Nicole Kidman, quien es compañera de Javier en el filme (Being the Ricardos), así como Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye) y Olivia Colman (La hija perdida).

Mientras que el actor Javier, buscará ser el acreedor del máximo galardón enfrentándose a Will Smith, (El método Williams), Benedict Cumberbatch (La tragedia de Macbeth), Denzel Washington (El poder del perro) y Andrew Garfield (Tick tick… Bom).

Será el próximo 27 de marzo cuando se disputarán los mejores premios del cine, en los que Penélope y Javier llegarán juntos a la gala que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Te puede interesar: Premios Oscar 2022: ¡conoce la lista completa de nominados!