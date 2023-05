Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne podrían reconciliarse

Después de la sorpresiva noticia de que Sandra Echeverría y Leo de Lozanne se separaban a finales del 2022, las cosas parecen cambiar y la ahora ex pareja está considerando regresar.

Esto dijo Sandra Echeverría sobre regresar con Leo de Lozanne

En entrevista con ‘Hoy’, la actriz de 38 años confesó que está a la vista darse una segunda oportunidad con quien fuera su pareja por más de una década. “Después de siete meses de separación estamos ahí en negociaciones para estar juntos otra vez. Te voy a decir, hay mucho amor de parte de los dos, y yo siempre lo he dicho desde el principio, siento que también el tiempo te hace ver las cosas más objetivas. Hay una canción muy bonita de Lagos con Reik que dice ‘no se acaba hasta que se acaba’, y estamos en eso”.

Después aseguró que extraña mucho a su familia y la convivencia con su hijo pequeño Andrés de Lozanne Echeverría; “creo que cuando hay amor todo se puede solucionar, así que estamos luchando para eso”.

Las declaraciones sobre Sandra Echeverría y Leo de Lozanne sobre su separación

En diciembre, la actriz mexicana se sinceró sobre cómo esta viviendo su ruptura con Leo de Lozanne tras 11 años de relación. “De mí misma, de mi hijo, hay que seguir adelante, la vida sigue y si es doloroso, pero hay que seguir”, comentó cuando le preguntaron de dónde está sacando la fortaleza para continuar. “Ahí vamos, no es fácil una separación, pero echándole muchas ganas”, agregó, sin antes recalcar el cariño que existe entre la ex pareja por la familia que formaron juntos. “Creo que lo importante es que los dos estamos bien, hay mucho amor de por medio y queremos hacer las cosas bien, en paz, queriéndonos, apoyándonos, sobre todo por nuestro hijo que es un ser maravilloso que necesita apoyo en estos momentos”.

Leo fue invitado a conversar con Jessie Cervantes y aprovechó el espacio para dar algunos detalles de cómo ocurrió su separación y cómo se encuentra actualmente. El famoso resaltó lo compleja que ha sido su ruptura, ya que aunque quedaron en buenos términos, no ha sido fácil asimilar la situación; “yo considero que también las separaciones, cuando alguien nos cuenta: ‘Ay no me digas’, las vemos como un fracaso. A mí me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer, sobre todo cuando las haces en equipo, con tiempo, con inteligencia, con amor, con respeto y tratas de sobrellevarla de la mejor manera también cuando hay niños que es bien importante. Pero en ese sentido bien tranquilo”.