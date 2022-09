Sin duda, Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebran 8 años de noviazgo, por lo que el galán de las telenovelas fue el primero en sorprender a la actriz con un cariñoso mensaje que incluye un video con fotografías de los mejores momentos que han vivido juntos.

“Felices 8 años y seguimos contando. ¿Y quién lo iba a decir???… “Yo!! Desde el momento en que besé tus labios de esa manera íntima, supe que esto lo íbamos a cuidar y valorar como el tesoro que es. No hay duda que nuestro amor es lo más hermoso que he sentido y quiero mantener. Y como nada es perfecto…trabajaré duro, y se que tú también, para seguir compartiéndolo y disfrutándolo como cada segundo a tu lado.

Vamos por más. Te amo”, escribió el actor en la leyenda del video que Angelique comentó, ” Vida de mi amor. Gracias por este amor tan bonito, cada día me enamoro más de todo tu ser, gracias por permitirme tocar tu alma, prometo cuidarnos. Te amo con todo mi ser”.

Los famosos inmediatamente provocaron la reacción emotiva de sus fans que les aplaudieron la gran relación que tienen desde hace 8 años cuando iniciaron su romance que han mantenido con un profundo amor.