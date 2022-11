La cantante Selena Gomez sorprendió a sus fans con las declaraciones de su nuevo documental My Mind & Me en el que habla sobre su vida personal a lo largo de su carrera artística.

Selena Gomez rompió el silencio que guardó por años y recordó la relación amorosa que tuvo con Justin Bieber y la angustia mediática en la que estuvo envuelta de 2012 a 2018, tras su ruptura. Aunque la cantante estuvo muy enamorada del famoso cantante que ahora esta casado con Hailey Bieber, reconoció que terminar su noviazgo fue lo más sano.

“Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso, peor creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”.

“Me sentí atormentada por una relación pasada que no quería dejar, pero luego la superé. Ya no tenía miedo”, expresó. Además, confesó que su ruptura la inspiró a componer la canción, “Lose You To Love Me”. “Es acerca de más que un amor perdido. Es sobre cómo aprendí a elegirme, a elegir la vida, pero también esperar que la gente encuentre la gracia y la paz en eso, también”.

Un año después de que Justin Bieber se casara con la supermodelo, Selena sufrió un colapso relacionado con su lupus y tomó un tratamiento para su salud mental. La separación de Justin Bieber y Selena Gomez provocó todo tipo de críticas, que los famosos tuvieron que lidiar, especialmente ella, debido a que al poco tiempo Justin inició un nuevo romance con Hailey Baldwin, con quien Selena recientemente posó en la Gala del Museo de la Academia en Los Ángeles, demostrando que entre ellas no existe ninguna rivalidad, como se ha dicho en redes sociales.

