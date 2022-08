Sergio Mayer defiende a su hijo de su ex Natália Subtil: “que se ponga a trabajar”

Sergio Mayer asegura que su hijo le ha dado todo a Mila, la hija que tiene en común con Natália Subtil.

El actor Sergio Mayer arremetió contra la ex de su hijo, Natália Subtil, después de que la modelo brasileña de 34 años de edad denunció que el padre de su hija no ha cumplido con la manutención de Mila de 5 años, razón por la que habría puesto una demanda.

En un encuentro con los medios durante el estreno de una obra de teatro, Sergio Mayer desmintió la declaración de Natália y dijo “está sacando ventaja de la polémica”, “No hay asperezas, es un abuso lo que está haciendo, aquí toda la familia siempre la ha apoyado, y todo ustedes lo saben. Y ahora resulta, porque se le cierra la llave para que se ponga a trabajar, ahora resulta que somos malos. A mi nieta no le hace falta nada, si a ella le hace falta algo que se ponga a trabajar”

Mayer recalcó que quien se ha hecho cargo de los gastos de la pequeña Mila, ha sido su hijo y que no le ha faltado nada.

“Tenemos como comprobarlo, tenemos cómo comprobar que mi hijo ha pagado las colegiaturas, está al pendiente, paga el seguro, los doctores, paga absolutamente todo”, dijo Mayer.

De esta manera, el actor aseguró que a su nieta no le hace falta nada a pesar de que la modelo reclama el pago de manutención de Mila.

Por otro lado, Sergio acusó a la modelo de haber cometido estupro por sostener una relación con su hijo cuando él era menor de edad y ella tenía 29 años, de modo que, la modelo no se quedó callada y dijo que Bárbara Mori, la mamá de su ex, todavía no era mayor de edad durante el noviazgo que tuvo con Mayer; declaración que el actor ya desmintió.

Te puede interesar:

PIQUÉ SE ENAMORÓ DE CLARA CHÍA EN UN BAR Y LE OFRECIÓ TRABAJO A ESPALDAS DE SHAKIRA

Sergio Mayer quiere ser presidente de México

NICOLÁS, EL HIJO DE ERIKA BUENFIL YA CONOCIÓ A SU PAPÁ Y ASÍ REACCIONÓ