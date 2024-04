Shakira anuncia su gira mundial “Las mujeres ya no lloran tour” en plena presentación en Coachella

La noche del pasado viernes fue una de sorpresas mayúscualas en el festival de Coachella. Primero, Shakira apareció como invitada sorpresa de Bizarrap en el escenario, pero no solo deleitó a la multitud con su brillante actuación, sino que también anunció su esperada gira mundial, “Las mujeres ya no lloran”.

“Gracias Bizarrap, gracias por invitarme. La verdad, es lo máximo estar aquí con este público, contigo que eres mi colega, eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo: Biza, me voy de gira Biza… ¡Me voy de gira por fin!”, expresó emocionada Shakira, desatando una ovación entre los asistentes.

¿Visitará Shakira México con la gira “Las mujeres ya no lloran”?

La noticia se hizo viral casi de inmediato. Sin embargo, la incógnita sobre si Shakira visitará México aún permanece. Aunque la cantante colombiana no reveló detalles específicos sobre los países que incluirá en su recorrido, la conexión que ha demostrado con México en su música reciente hace muy posible su visita al país.

Lo que sí es que tendremos que esperar para ver a Shakira en vivo, ya que su gira está programada para comenzar este noviembre de 2024 en California. La propia Shakira compartió la noticia en su cuenta de Instagram, escribiendo: "¡Tan emocionada de finalmente anunciar que LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR está sucediendo! ¡No puedo esperar a estar de vuelta en el escenario de fiesta y celebrando con mi wolfpack!”

Aunque los detalles sobre las ciudades que visitará y las fechas exactas aún no se han revelado, los fans de “La loba” ya pueden registrarse para la preventa de boletos a través de los enlaces proporcionados en la página de Shakira en Instagram.