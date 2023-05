Shakira es nombrada Mujer del Año y en su discurso envía mensaje a Piqué

Durante la gala de entrega de los premios musicales de Billboard, en el Watsco Center en Miami, la colombiana Shakira recibió un reconocimiento por su carrera en la música y protagonizó un emotivo discurso digido a las mujeres.

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, dijo ante la audiencia.

La finalidad del evento Billboard Mujeres Latinas en la Música, fue reconocer y premiar a las artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música.

La artista de 46 años recibió el premio en manos de Maluma, lo dedicó a su madre, Nidia del Carmen Ripoll y expresó. “A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia. Para mí, mami, tú has sido la mujer del año”.

En tanto, Shakira dio un contundente discurso que incluyó indirectas a su ex pareja Gerard Piqué.

“Somos más valiente de lo que creemos y más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma?... A mí me ha pasado más de una vez. Pero también llega un momento en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”, comentó.

Y luego dijo una frase que podría haber sido un dardo para Piqué. “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”.

Shakira concluyó afirmando que la música fue su gran terapia y lo que la ha hecho sanar y enfrentar el revuelo que ha causado su separación con Piqué. “Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”.

“Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”, agregó la colombiana que recibió la entrega y los aplausos del auditorio.