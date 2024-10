Shakira pospone sus conciertos de “Las mujeres ya no lloran” ante la gran demanda del público

Shakira ha recibido críticas tras modificar las fechas de su gira “Las mujeres ya no lloran”. Sin duda, el regreso de la colombiana a los escenarios con su nuevo disco ha generado gran expectativa, ya que ninguno de sus fans se quiere perder de esta experiencia.

No obstante, ha sido tal el éxito que la colombiana ha tenido que hacer algunos cambios en las fechas de su tour, por lo que anunció la cancelación de algunos shows.

Shakira ha reportado sold out en cada una de las fechas anunciadas, es por eso que ella y las personas involucradas en la organización decidieron que lo mejor era cancelar algunas fechas.

“Tal y como Live Nation ha comunicado, mi producción ha crecido en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows, que ha superado mis expectativas más optimistas, tanto que la gira en Norteamérica ahora requiere de estadios y más fechas, para poder llegar a más de ustedes, por lo que ha sido trasladada a mayo del 2025", expresó la famosa artista.

De modo que, la intérprete no comenzará su gira el 2 de noviembre en California como estaba planeado, sino que lo hará el 11 de febrero de 2024 en Río de Janeiro, Brasil.

“A mis queridos fans. Quiero darles las gracias por el apoyo extraordinario que me han dado desde el anuncio de mi gira, que ya están convirtiendo en la más importante de mi carrera hasta ahora”, mencionó Shakira.

“Gracias de corazón por apoyarme en este momento de mi carrera. Sé que muchos de ustedes han hecho grandes esfuerzos para formar parte de estos conciertos. Su comprensión y cariño significan muchísimo para mí y me ayudan a seguir rompiendo barreras. Los espero con ansias para celebrar juntos. Prometo darles todo de mí y ofrecerles el show más especial de mi vida”, añadió.

Sería este lunes 21 de octubre cuando se anuncien las nuevas fechas para Estados Unidos y Canadá de la gira de Shakira. Si bien estas modificaciones corresponden únicamente a Estados Unidos y a Canadá, los fans de México han tenido dudas si la cantante se presentará, por lo que ella misma se pronunció al respecto.

“Hola mi gente linda de México. Estoy tan feliz y tan emocionada de que voy a estar ahí cantando cinco noches para udtedes, no me lo puedo ni creer, cinco estadios. Hemos batido este récord juntos, así que estoy eternamente agradecida con ustedes, por el cariño, por la lealtad, por todo ese amor que me dan, por toda esa motivación que le han dado a mi carrera desde siempre y tengo muchísimas ganas de darles lo mejor de mí y verlos ya”, publicó Shakira en redes sociales.

Es así como a raíz de la gran respuesta del público, la colombiana canceló sus presentaciones en Estados Unidos y Canadá, y las aplazó para mayo de 2025.