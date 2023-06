Shakira revela detalles de los sacrificios que hizo por Piqué

Shakira reveló detalles de los inicios de su relación con Piqué. “Hice que aterrizáramos en Barcelona solo para darle un beso a Piqué”, comentó en 2019 ante los juzgados de Esplugues de Llobrega, donde fue investigada por supuesto fraude de 14,5 millones a Hacienda.

A las puertas de su juicio por el supuesto fraude fiscal, El País, accedió al contenido de la declaración judicial en la que la colombiana sostiene que hasta 2015 no vivió en España.

¿Qué dijo Shakira en 2019?

“No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el junior por amor”, declaró.

Shakira habló de la personalidad de Piqué. “Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard”.

“Entonces, por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, expresó.

Shakira y Piqué

“Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando a Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida”.

“En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Él tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy. Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”, relató.