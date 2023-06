Shakira sobre la traición de Piqué: “Pensaba que no iba a sobrevivir”

“Pensaba que no iba a sobrevivir. Me estaba enterando a través de la prensa que me habían traicionado mientras mi papá estaba hospitalizado”, contó Shakira tras ser traicionada por Gerard Piqué.

Tras la polémica separación de Shakira y Piqué, surgen nuevas declaraciones de la colombiana respecto a la infidelidad del padre de sus hijos con Clara Chía Martí.

Infidelidad de Piqué a Shakira Getty Images

La colombiana abrió su corazón en una entrevista y comentó que durante el escándalo de la infidelidad del exfutbolista, su máximo apoyo fueron sus padres, William Mebarak y Nidia Carmen Ripoll. A pesar de los problemas de salud que ha atravesado el padre de la cantante, ha demostrado su apoyo total a Shakira.

"Él fue a Barcelona a consolarme, (su padre), después de que me consumiera la tristeza por mi separación. Mientras estaba en la primera comunión de Milan, mi padre resultó gravemente herido en un accidente. Todo sucedió a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me estaba enterando a través de la prensa que me habían traicionado mientras mi papá estaba en la UCI”, dijo Shakira.

Shakira llegó de emergencia al hospital por esta razón Getty Images

Shakira habla de su nueva vida en Miami

Tras su polémica separación con Piqué, la artista de 46 años ha iniciado una nueva vida en Miami junto a sus hijos. En una entrevista con People en Español, Shakira contó, “poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”.

En este sentido, habló sobre sus padres e hijos, asegurando que ellos son un ejemplo a seguir para sus pequeños. “Un reflejo de ese sueño que no pude cumplir pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”. “Milan y Sasha son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible”.

hijos de shakira y piqué Getty Images

El más grande sueño de Shakira

“Sueño con ver a mis hijos superando todos los embates de la vida, confío en que el dolor al que injustamente se han enfrentado les haga más compasivos, más fuertes y nobles, que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez”.

Además del soporte que le ha dado su familia, la famosa se ha refugiado en sus música que le ha rendido grandes frutos, pues desde su separación, Shakira volvió con todo a romperla.

“La música me salvó la vida y me dio alas para volar”, declaró sobre sus más recientes exitos como Te Felicito, Monotonía, TQG, entre otros.