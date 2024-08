Shawn Mendes regresa a la música: cuándo se podrá escuchar su nuevo disco en México

Luego de un tiempo de descanso, el cantante Shawn Mendes anunció su tan esperado regreso a la música. El canadiense reveló mediante sus redes sociales que su próximo album se titulará “Shawn” y estará disponible a partir del 18 de octubre de este año.

La noticia estuvo acompañada con una foto en blanco y negro, que al parecer será la portada del disco.

Por si fuera poco, Shawn Mendes escribió un mensaje en el que el proceso de realizar un nuevo disco no fue tarea fácil.

“Hace dos años no tenía idea de quién era. Hace un año, no podía entrar a un estudio sin caer en pánico. Así que estar aquí ahora con 12 canciones terminadas es un regalo,” escribió el músico.

¿Por qué dejó de hacer música Shawn Mendes?

En el 2022 el cantante hizo un paro para cuidar de su salud mental y desde entonces había pausado su carrera musical. Por lo que hace apenas unos meses regreso a los escenarios de la mano de su amigo Niall Horan en París.

Asimismo, el cantante fue visto hace unos meses saliendo de un estudio de grabación, fue visto por unas fans que le preguntaron por el álbum que será el quinto de su carrera.

Y fue él mismo quien confeso que estos dos meses han servido para darle los últimos retoques y prepararlo para sorprender a sus seguidores.

“Sinceramente, gracias a Dios por mis amigos y familiares. La vida puede ser brutal, pero tener un pequeño grupo de personas en las que confías profundamente para guiarte la hace mucho mejor. No tengo idea de cómo habría sobrevivido estos últimos años y mucho menos hacer un álbum sin ustedes”.

Finalmente, también expresó su agradecimiento a sus fans por esperarlo este tiempo.

“Y a ustedes que han sido increíblemente solidarios, pacientes y cariñosos, gracias desde el fondo de mi corazón. Realmente espero que te guste este álbum, a mí sí. A mí realmente sí”.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Shawn Mendes?

El cantante compartió con sus fans que su disco “Shawn” se estrenará en todas las plataformas digitales el próximo 18 de octubre.

Además, lanzará dos canciones de su nuevo disco este próximo 8 de agosto, el día de su cumpleaños. Las canciones son Why Why Why y Isn’t That Enough.

Estas serán las canciones que forman parte de este nuevo material:

Who I Am (01:40)

Why Why Why (02:49)

That’s The Dream (02:14)

Nobody Knows (02:32)

Isn’t That Enough (02:45)

Heart of Gold (02:52)

Heavy (02:34)

That’ll Be The Day (01:52)

In Between (01:57)

The Mountain (02:56)

Rollin’ Right Along (02:39)

Hallelujah (03:46)

