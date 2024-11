Shawn Mendes rompió el silencio y reveló la verdad sobre qué pasó con su ex Camila Cabello

El cantante canadiense Shawn Mendes volvió a estar en el centro de atención, no solo por su impactante actuación en el Corona Capital 2024, sino también por sus recientes declaraciones sobre su relación con Camila Cabello. La expareja, que se separó en noviembre de 2021 tras dos años juntos, había mantenido silencio sobre los detalles de su distanciamiento, pero ahora Mendes ha decidido hablar.

¿Qué dijo Shawn Mendes sobre su relación con Camila Cabello?

En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music 1, Shawn Mendes confesó que él y Camila Cabello ya no mantienen comunicación, a pesar del vínculo especial que compartieron en el pasado. “Creo que no hemos estado muy unidos en los últimos dos años, pero realmente nos conocemos. Pasamos mucho tiempo juntos; realmente conocemos el corazón del otro. Incluso con todo el ruido y el alboroto, podemos ver a través de la página web del otro con bastante facilidad. Y es agradable tener eso”, dijo Mendes.

Estas palabras llegan poco después de que Cabello declarara que lamentaba haberse reconciliado con el cantante tras su primera ruptura. Aunque Shawn ha insistido en que Camila sigue siendo una de las personas en las que más confía, admitió que el tiempo los ha distanciado.

El intérprete de “There’s Nothing Holdin’ Me Back” expresó su frustración ante las constantes especulaciones que colocan a ambos como rivales. “Me pone nervioso incluso hablar de ello, por lo que pueda decir la gente. Pero, sinceramente, si algo le pasara a mi familia o a mí, ella sería probablemente la primera persona a la que llamaría, hasta el día de hoy. Nuestra relación me está enseñando lo que significa el amor, a lo grande”, afirmó Mendes.

¿Qué pasó después de la ruptura?

La separación no solo marcó un antes y un después en la vida personal de Shawn Mendes, sino también en su salud mental. En 2022, canceló abruptamente una gira mundial de más de 80 fechas debido a una fuerte depresión. “Podía soportar los espectáculos y encontrar la belleza en ellos. Pero cuando bajaba del escenario, no me reconocía. Era una cáscara, como hablar con una pared”, reflexionó el cantante.

Gracias a la música, Mendes encontró una vía de sanación. Al anunciar la continuación de su álbum Wonder, escribió: “La música realmente puede ser medicina. Hace dos años sentía que no tenía ni idea de quién era. Hace un año no podía entrar en un estudio sin caer en el pánico total”.

¿Cómo fue la presentación de Shawn Mendes en el Corona Capital 2024?

Shawn Mendes causó sensación en el Corona Capital 2024. Con un set de 17 canciones, cautivó a miles de asistentes que abarrotaron el escenario principal. Desde el inicio con There’s Nothing Holdin’ Me Back, hasta temas icónicos como Señorita, Mendes mostró su talento y carisma.

Uno de los momentos más comentados fue cuando bajó del escenario para besar a una fan en la mejilla, gesto que desató una mezcla de gritos y aplausos. Además, su esfuerzo por hablar en español conquistó aún más al público mexicano. “¡Gracias, México! Siempre están en mi corazón”, expresó Mendes al finalizar su actuación.

Shawn Mendes y su relación con México

El amor de Shawn Mendes por México no es nuevo. En 2017, tras el sismo del 19 de septiembre, el cantante suspendió su presentación en el Auditorio Nacional y se volcó en ayudar a los damnificados. Sus fans lo vieron comprando víveres y repartiendo ayuda cerca del Auditorio. Aunque no existen fotografías, se sabe que organizó una campaña con la Cruz Roja Internacional, donando 100 mil dólares para apoyar a los afectados.

“Mis más profundas condolencias a todos los afectados por el sismo en México hoy. Mi amor está con todos ustedes y les prometo que estaré de vuelta pronto”, dijo Mendes en ese entonces.