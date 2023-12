Silvia Navarro acapara la atención junto a su hijo León en una alfombra roja

La famosa actriz Silvia Navarro acaparó la atención de la prensa al aparecer junto a su hijo León en la premiere de su nueva cinta Papá o mamá.

Silvia desfiló por la alfombra roja de la mano de su pequeño hijo León de 8 años de edad, dejando ver lo mucho que ha crecido con el paso de los años. Como es bien sabido, Silvia siempre ha tratado de cuidar la privacidad de su hijo en redes sociales y anteriormente publicaba fotos del pequeño pero sin revelar su rostro, y ahora finalmente lo pudimos ver.

Getty Images

“Trato de cuidar sus espacios, cuando él quiere, quiere, cuando no, no. Obviamente yo me siento muy orgullosa de él y quisiera mostrarlo todo el tiempo, pero pues cuando él quiera”.

Silvia Navarro llegó luciendo un jumpsuit color perla, mientras que su hijo eligió un saco café a cuadros con una camisa azul marino y jeans.

Ante los cuestionamientos de la prensa, el hijo de Silvia se mostró un poco tímido, sin embargo, estuvo atento a las preguntas que le hacían a su mamá quien reconoció que la maternidad le ha cambiado la vida y aseguró que no planea tener más hijos. “Ya con uno tengo, es más que suficiente”.

Además, Silvia Navarro reveló el motivo por el que llegó al evento junto a su hijo. “Hoy quería venir y yo me siento muy orgullosa de él, así que feliz... le dije ‘va a haber prensa, va a haber gente, ¿estás seguro, y me dijo ‘sí, yo te quiero acompañar’, y a mí me hace muy feliz que él siempre esté conmigo”, dijo sonriente.

La intérprete dijo que a León le gusta la música y las artes, por lo que podría buscar abrirse camino en la industria musical.