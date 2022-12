Silvia Pinal “explota” contra Luis Miguel por “mala actitud” con su familia

La diva del cine mexicano Silvia Pinal, manifestó su molestia con el cantante por su comportamiento con su familia.

Silvia Pinal habló sobre la actitud del padre de su bisnieta Michelle Salas. En una entrevista, la famosa se mostró molesta con Luis Miguel por la “mala actitud” que ha tenido con su familia, después de que le preguntaron qué opinaba del regreso del “Sol de México”, a los escenarios.

Silvia aseguró que ella y su familia le tienen un enorme cariño a Luis Miguel, sin embargo el sentimiento no es recíproco. “No me gusta cómo se ha portado con nosotros, porque soy yo y mis hijos, y no es justo porque él debería tener agradecimiento para nosotros que somos gente que vale mucho y que a él lo hemos querido mucho y tratado muy bien”, comentó.

Asimismo, mencionó que no ha tenido contacto con Michelle Salas, sin embargo, no descartó que pronto se reencuentren. “Michelle sabe cuando habla, yo no la busco nunca, cuando es el día ella se presenta y es que ya sabe que ahí tiene mamá o tiene papá o tiene dinero o tiene lo que necesite”.

Finalmente, dio a conocer que ya tiene una nueva obra de teatro para regresar a los escenarios el próximo año. “Está muy buena, es una obra muy bonita y probablemente la haga con unos señores que son muy buenos actores y que es lo que uno necesito para una obra como esa, para que sea una gozadera”.

