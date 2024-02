Silvia Pinal reaparece en público y aclara cuál es su estado de salud

Después de semanas en las que se ha especulado sobre si su estado de salud atraviesa por un mal momento, Silvia Pinal reapareció públicamente y aprovechó para declarar ante las cámaras cómo se siente.

Silvia Pinal desmiente rumores sobre su estado de salud

En medio de las especulaciones que se han suscitado las últimas semanas apuntando a complicaciones de gravedad en la salud de Silvia Pinal, fue la propia actriz quien se decidió a poner un alto a las habladurías.

Silvia Pinal realizó una sorpresiva reaparición pública en la que conversó brevemente con las cámaras del matutino Hoy. Ahí, la actriz hizo mención a los rumores que surgieron a finales de 2023, los cuales apuntaban a que habría presentado problemas de importancia derivados de distintas enfermedades que se sabe padece, e incluso, se llegó a mencionar un accidente que la habría llevado a la cama.

Estas especulaciones retomaron fuerza luego de que su familia y amigos revelaran que evitan darle malas noticias para no correr el riesgo de que presente algún malestar por las emociones fuertes.

La actriz negó haber sufrido una caída recientemente y desmintió que esté en el hospital Getty

“Estoy estupendamente bien”, Silvia Pinal aclara que su salud ha mejorado considerablemente

“Yo no me he caído, ni estoy en el hospital. Estoy muy bien de salud, estupendamente bien”, declaró doña Silvia Pinal en un clip de voz otorgado al programa conducido por Andrea Legarreta.

Estas enérgicas declaraciones de la primera actriz se producen con el afán de terminar de una vez por todas con los rumores de que se encontraba en el hospital debido a una caída, la cual presuntamente la había dejado inmovilizada en la cama durante el tiempo de recuperación.

Por su parte, Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, han procurado ser cuidadosas con la información que dan a la prensa, para así evitar confusiones que puedan dar paso a que se generen historias erróneas sobre su madre.