Sofía Castro celebra su boda religiosa con Pablo Bernot en San Miguel de Allende

Este sábado, casi tres meses después de haber unido sus vidas por lo civil, la famosa Sofía Castro se casó con su pareja, el empresario Pablo Bernot, en una majestuosa boda religiosa en San Miguel de Allende. Te contamos lo que sabemos sobre la celebración, el vestido, el menú, los invitados y más.

La ceremonia comenzó por la tarde cuando el novio, Pablo Bernot, entró a la iglesia de la mano de su mamá, Rebeca Bernot, mientras que el productor José Alberto Castro sumamente conmovido al borde de las lágrimas, acompañó a su hija al altar con la canción, “Cant Help Falling in Love”, que hizo más especial el momento.

Rodeados del cariño de sus familiares y amigos, principalmente de sus padres, José Alberto “El Güero” Castro y Angélica Rivera, y sus hermanas, Regina y Fernanda, Sofia Castro cumplió uno de sus más grandes sueños, casarse con el amor de su vida.

Sofía Castro caminó por la alfombra roja hacia el altar con un hermoso vestido repleto de flores hecho a la medida por Fernando García, actual director creativo de la firma Oscar de la Renta. Al igual que su madre, la actriz Angélica Rivera, quien hace unos días acaba de anunciar su regreso a la televisión, lució un vestido también elaborado por Oscar de la Renta, con un costo superior al medio millón de pesos.

Con más de 500 invitados, entre ellos famosos como: Alejandra Barros, Yael Sandler, Regina Blandón, Grettel Valdez, Fabiola Guajardo, Irina Baeva, Cinthia Aparicio, quienes bailaron en la pista después de que Sofía Castro y Pablo Bernt hicieron su entrada triunfal para dar inicio a la fiesta de su boda. Entre aplausos, los esposos disfrutaron al ritmo de la canción, “You’re my first, my last, my everything”.

Después, llegó el momento de los valses familiares; Pablo y su mamá bailaron el tema de Aretha Franklin “I say a little player”. Seguido, Sofía y su papá protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche al bailar “Can’t take my eyes off you” y “Hoy tengo que decirte papá", y se unieron Angélica Rivera, Fernanda y Regina Castro al remix.

Finalmente, Sofía y Pablo bailaron dejándose ver de lo más enamorados al rimo de “Cariño mío”.

El menú que degustaron los novios y los invitados estuvo a cargo de Vicky Cherem y constó de ensalada de palmitos al grill con pesto y jitomate deshidratado, pistache y parmesano. Para el patro medio sirvieron Idaho gratinada con caviar y creme fraiche. El plato fuerte fue un shot rib braseado con salsa de reducción de vino tinto y balsámico sobre ristotto de orzo con morillas y espárragos o róbalo al grill con sticky rice y salsa de guajillo. El postre fue un flourless cake de chocolate belga y crujiente de plátano con chocolate blanco y dulce de leche.