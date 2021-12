Sofía Rivera Torres nos comparte las cosas que no sabíamos de ella

¿Cuál es tu posesión más preciada? Mi familia y mi autoestima.

¿Cuál es tu lema de vida? Born to be chingona.

Dinos algo que crees que todos deberíamos saber desde niños.

Siempre tienes que hacer lo que te dé paz. Si algo te quita la paz, no lo hagas, no tienes que quedar bien con nadie.

¿Qué es lo último que haces antes de dormir? Abrazar a mi esposo.

¿Cómo te gustaría ser recordada? Como alguien que a su paso dejó sonrisas, alguien que entretuvo e hizo feliz a la gente. Con eso me conformo.

¿Cuál es tu guilty pleasure? Sin duda, Belinda.

¿Qué te inspira en la vida? Ver casos de mujeres triunfando. Ver que otras mujeres lo están logrando me inspira mucho.

¿Cuál es tu peor defecto y tu mayor virtud? Mi peor defecto es que soy muy rencorosa, me cuesta perdonar. Pero también soy muy noble. No soy mala y no me gustaría hacerle daño a nadie.