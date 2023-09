Sofía Rivera Torres revela que debutará como villana de telenovelas

Sofía Rivera Torres, la actriz estadounidense que radica en México desde hace un tiempo, conocida por su participación en algunas telenovelas mexicanas como, “Volver a caer”, “Cabo”, o “Amor bravio”, comenzará una nueva faceta en su carrera como villana de las telenovelas.

Así lo anunció ella misma en su cuenta de Instagram, “hoy tuve mi primera lectura de uión para mi siguiente proyecto y no seré mala... ¡seré malísima! Llegó la villana que tanto pedí, muy pronto les presentaré a Natalia. Se arrepentirán de conocerla y yo gozaré interpretarla”, contó, aunque de momento no reveló cuál será la historia del melodrama, pero ya adelantó la sorpresa.

Así es como la esposa de Eduardo Videgaray dio la noticia a sus seguidores de su primer antagónico, después del fenómeno que provocó la primera edición del reality La Casa de los Famosos, donde Sofía fue eliminada en las primeras semanas y su participación generó polémica, pues sus ex compañeros del team infierno, la consideraron como “traidora”, al decidir cambiarse de cuarto.

Sin duda, su participación en el reality le abrió más puertas en el mundo del entretenimiento, prueba de ello es este nuevo proyecto. En una reciente entrevista, Sofía Rivera Torres expresó, “todas las oportunidades que, a Dios gracias, me están cayendo hoy, nunca he sido más conocida que hoy, nunca he sido más famosa que hoy, nunca he estado ganando más lana que hoy, nunca he tenido más proyectos en puerta que hoy y lo súper agradezco”.