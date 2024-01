Sylvia Pasquel comparte detalles del accidente que le impidió ir a la boda de Michelle Salas

Sylvia Pasquel compartió cómo fue la caída que sufrió durante sus vacaciones en Turquía, que le impidió asistir a la boda de su nieta Michelle Salas con el empresario Danilo Diazgranados el pasado 13 de octubre en la Toscana, Italia.

La hija de Silvia Pinal reapareció en el programa Venteando y dijo que mientras pasaba una tarde de compras en Turquía, tropezó y se llevó un gran susto que la llevó al hospital. “Estaba de compras en el Gran Bazar, no estaba ni borracha, ni nada de eso como dijeron, estábamos una amiga y yo comprando inciensos, realmente la maleta iba tan llena que no me cabía mucho, pero más que nada, lo que me gusta son los tés, los inciensos y las especias. Había un andamio, pero lo ocupaban para colgar sus cositas, me volteé, no lo vi, me tropecé y me caí. Sí estuvo sería la cosa”, dijo la actriz.

Sylvia contó que fue muy complicado comunicarse con su familia, ya que tuvo que conseguir una persona que tradujera porque muchas personas allá solo hablan turco. “Estaba con mi amiga, luego llegó mi hermana y mi familia. Los viajantes no tenemos ninguna garantía, es asombroso que en un país que tiene tanta cultura y visita de europeos y americanos, no haya protocolo, pero además, que no hablan inglés, nadie, solo turco, y aunque estás con el traductor, llega un momento en el que ya no te funciona, porque hablan tan rápido y te dicen tantas cosas. Si fue un tema y debería haber en los hospitales una persona que te tradujera porque de repente no sabes ni qué".

La famosa dijo que a pesar de que no estuvo presente en la boda de Michelle Salas, pudo verla vestida de novia por medio de videollamada, aunque se perdió de algunos detalles como el baile. “Me agarró en muy mal momento el accidente, todos ya estaban muy comprometidos, y ni modo, salimos adelante. Fue muy doloroso no estar, porque el corazón se te parte en mil pedazos. Pero estuve en la boda por videollamada, aunque no los vi bailar El Venado”, concluyó Sylvia Pasquel.