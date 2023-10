¿Taylor Swift apunta contra Harry Styles? La cantante ventila oscuros detalles de su relación

Taylor Swift lanzó “1989” (Taylor´s Version) con cinco nuevas canciones y una de ellas, que es inédita, llamada “Is it over now?”, podría estar dedicada al cantante.

¿Después de tanto tiempo?, sí, muchos fans y sitios han hecho comentarios al respecto, sobre las frases que podrían estar más que directas contra Styles.

Taylor Swift y Harry Styles, lo que se sabe de su relación

Ambos cantantes sostuvieron una relación sentimental que duró unos meses a finales de 2012 y principios de 2013.

Eran dos de los artistas más populares de la música pop en ese momento y su relación fue muy seguida por los medios de comunicación.

Comenzaron a salir después de que se conocieran en un evento de la industria de la música. Se hicieron amigos rápidamente y comenzaron a salir poco después.

La pareja fue fotografiada junta en varias ocasiones, y su relación fue confirmada por sus representantes.

Se rumoreó que Harry Styles había engañado a Taylor Swift con otra mujer, lo que provocó una gran controversia.

Las claves en “1989"

El disco “1989” que lanzó Swift en el 2014, parecía inspirado en esa relación, escribió las canciones “Style” y “Out of the Woods”, que se cree que son sobre su relación con Harry.

Y en esta nueva versión de 2023, la canción ‘Is It Over Now?’, parece dedicada al intérprete de “As it was”.

El tema habla de un engaño de su pareja con otra mujer, que además se parece a ella. Lo llama “traidor mentiroso”.

Una de las pistas más claras es la que habla de perder el control, de sangre roja en nieve blanca, que se puede referir a un accidente que tuvieron ambos en una moto en un destino con nieve.

Styles fue fotografiado con una curación en la barbilla días después del accidente.

Y otro dato relevante es que menciona “vestido azul en un barco”, que sí checa con el momento en que ella fue fotografiada en unas vacaciones con un atuendo de esas características, se dijo que ahí se dio el truene definitivo.