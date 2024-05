Taylor Swift provoca ligero sismo durante concierto en Portugal

La euforia por Taylor Swift en su paso por Lisboa, Portugal, resultó ser un “sismo” en toda la extensión de la palabra.

Y es que en una de sus presentaciones en el Estádio da Luz, la del 25 de mayo, la cantautora al interpretar el éxito “Shake It Off” se percibieron movimientos de hasta 0.82 puntos en la escala de Richter. Esto, de acuerdo con la Escuela Básica Profesor Delfim Santos, en Laranjeiras, cercana al recinto.

“Son canciones muy bailables y lo que ocurre es que todo el público baila al mismo ritmo, lo que es interesante, porque cuando analizamos los registros de los sismómetros, vemos diferencias entre las distintas canciones, bailan diferente según la canción”, señala Susana Custódio, sismóloga y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa.

Además del sencillo publicado en 2014 se menciona que temas como “You Belong With Me”, “Love Story” y “We Are Never Ever Getting Back Together” registraron 0.80. 0.72 y 0.61 grados respectivamente.

El récord hasta ahora lo lleva el show que Swift ofreció en el Lumen Field de Seattle donde se tuvo una actividad sísmica equivalente a un sismo de magnitud 2.3.

Actualmente, Taylor Swift se presenta por Europa con su famoso The Eras Tour, gira mundial con la que ha marcado récords.