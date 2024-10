¿Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos? Esto es lo que dijo la pareja

Taylor Swift y Travis Kelce son la pareja del momento, y es que los rumores de un próximo matrimonio entre los enamorados están a la orden del día. La última historia que involucra a la cantante y al jugador de futbol americano surgió luego de que un reportero de la cadena ESPN asegurará que Kelce le había entregado un anillo de compromiso a la super estrella del pop.

¿Travis Kelce le entregó un anillo a Taylor Swift?

En días anteriores, el analista de futbol americano Troy Aikman hizo una broma refiriendose a Taylor como “The Mrs.”, durante su aparición en el juego de los Kansas City Chiefs contra New Orleans Saints.

Troy reveló entonces que ‘un pajarito le había dicho’ que la pareja había llevado su relación al siguiente nivel.

“De hecho, alguien se acercó a mí hoy”, dijo Troy en el episodio del 9 de octubre del podcast Pardon My Take, “y me dijo que en realidad podrían estar comprometidos, por lo que podría haber contado la historia”.

Y aunque no dio más detalles sobre quién le habló del posible compromiso entre Taylor, de 34 años, y Travis, de 35, se sorprendió por toda la conmoción que causó su apodo para Taylor después del hecho.

Los anfitriones del podcast se mostraron igualmente sorprendidos por la reacción, y esperaban que Troy no hubiera maldecido accidentalmente a los Chiefs, que actualmente tienen marca de 5-0 en un tercio del camino de la temporada de la NFL.

Desmienten supuesto compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce

Una fuente cercana a la pareja expresó su frustración de manera directa al portal de noticias TMZ, diciendo: “No es cierto y la reciente especulación errática y sin fundamento sobre esta pareja solo demuestra que los medios y los fanáticos demasiado entusiastas no saben lo que está pasando con ellos y no deberían hacer suposiciones basadas en cero hechos. Hace dos días, todos habían decidido que habían terminado, ¿y ahora supuestamente están comprometidos en secreto? Es desconcertante”.

A principios de agosto, el representante de Kelce negó que hubiera “planes de compromiso oficiales”. Mientras que la madre de Kelce, Donna Kelce, también evitó la pregunta de Page Six sobre si su hijo le propondría matrimonio a Swift en los premios Glamour Women of the Year anoche. Ella dijo: “Nadie sabe eso. Veremos qué pasa. Nunca se sabe”.

