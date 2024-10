Jennifer López rompió el silencio y habló por primera vez sobre su divorcio de Ben Affleck

La cantante y actriz, Jennifer López, ofreció una de las entrevistas más honestas y reveladoras de su carrera, en la que habló abiertamente sobre su reciente divorcio de Ben Affleck y el impacto que ha tenido en su vida. En una conversación íntima con la comediante Nikki Glaser para la revista Interview, J.Lo compartió sus reflexiones sobre el amor, la independencia y el crecimiento personal.

¿Qué ha significado el verano 2024 para Jennifer López?

La intérprete de “On the Floor” describió los últimos meses como un periodo de grandes cambios y desafíos. La cancelación de su gira y el fin de su matrimonio son dos de los eventos más significativos que han marcado su vida. Sin embargo, lejos de derrumbarse, J.Lo demuestra una vez más su fortaleza y resiliencia.

“Con This Is Me... Now, me sentí como si, ¡wow!, llegué hasta aquí. Estoy bien. Ya hice todo el trabajo y miren dónde estoy... y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara”, confesó la intérprete de “Get right”.

¿Cómo ve ahora la felicidad JLo?

La experiencia de este último año ha llevado a J.Lo a reflexionar profundamente sobre el amor y las relaciones. La artista reconoce que durante mucho tiempo buscó la felicidad en los demás, pero ahora ha comprendido que la verdadera felicidad se encuentra dentro de uno mismo.

“No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero en el fondo seguía buscando que alguien llenara ese vacío. Ahora me doy cuenta de que no lo necesito. Estoy bien”, afirmó JLo.

¿Qué ha significado para Jennifer López descubrir su independencia?

A pesar de que el proceso de separación ha sido difícil, J. Lo encontró una gran fortaleza en su independencia. La cantante descubrió que puede ser feliz y realizada sin necesidad de una pareja.

“Todo lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años, en estas situaciones difíciles, me hace pensar: ¿Qué puedo hacer cuando estoy volando sola? ¿Qué pasa si solo soy libre?”, declaró.

¿Cuál es el mensaje de empoderamiento de Jennifer López?

La entrevista de Jennifer López es un mensaje de empoderamiento para todas las mujeres. La cantante ha demostrado que es posible superar los momentos más difíciles y salir fortalecida. Su honestidad y vulnerabilidad son inspiradoras y demuestran que incluso las celebridades más famosas experimentan altibajos en sus vidas.

López no solo compartió su proceso de curación emocional, también su reenfoque hacia su carrera y proyectos futuros.

La entrevista también tocó su papel en la película “Unstoppable”, un proyecto que narra la inspiradora historia de Anthony Robles y que cuenta con la producción de Ben Affleck y Matt Damon.

Este proyecto es significativo, además de por su contenido, porque es un símbolo del avance profesional de López más allá de su vida personal.

Finalmente, Jennifer López dejó un mensaje de fortaleza y perseverancia. A través de su honestidad y vulnerabilidad, demostró que es posible superar incluso los momentos más difíciles y encontrar en ellos una oportunidad para crecer y redescubrirse.

Su historia es un testimonio de la capacidad de transformar el dolor en fortaleza, un mensaje que resuena con cualquiera que enfrenta sus propias batallas.

Esta conversación con Nikki Glaser permitió a J.Lo cerrar un capítulo de su vida y abrir otro, marcado por una nueva perspectiva y un enfoque renovado en lo que realmente importa: su bienestar, su familia y su pasión por las artes.