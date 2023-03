Ella es Tere Salinas, la novia de Alejandro Camacho con una enfermedad irreparable

Rebecca Jones y Alejandro Camacho eran una de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo. Los famosos actores se conocieron a principios de los 80’s y comenzaron una relación como amigos que con el paso del tiempo se convirtió en amor. Más adelante, le dieron la bienvenida a su único hijo, Maximiliano Camacho Jones, y siguieron juntos durante 26 años como pareja hasta que se divorciaron.

Jones —quien falleció a los 65 años— resaltó que una de las razones por las que decidió continuar por tantos años su matrimonio fue por lo mediático de la misma, pues juntos eran considerados como una de las parejas más estables. “Si tú ya no estás bien en una situación no tienes por qué quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Es que éramos la pareja perfecta casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas. Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias, es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país”, resaltó.

Después del divorcio, Alejandro Camacho encontró el amor de nuevo y empezó un noviazgo con la actriz Tere Salinas, quien salió en la telenovela Muchachitas. Y aunque la relación ha sido privada pero estable, Tere padece una complicada enfermedad.

Tere Salinas, pareja del actor Alejandro Camacho, narró uno de los episodios más dramáticos de su vida pic.twitter.com/f6ZtBLvLlR — El Ultimo Chisme (@UltimoChisme) January 21, 2022

¿Quién es Tere Salinas, la novia de Alejandro Camacho?

Tere tiene 40 años y se dedicó a la actuación, pero su carrera no despegó fuertemente. Apareció en Muchachitas, la telenovela que fue una de las más exitosas de su época producida por Televisa en 1991 y protagonizada por Tiaré Scanda, Cecilia Tijerina, Emma Laura y Kate del Castillo, con la participación antagónica de Alejandro Camacho.

Alejandro Camacho era el malvado Federico Cantú. Luego de Muchachitas continuó su exitosa carrera como actor en otras novelas como Mi pequeña traviesa , El alma herida , Abismo de pasión y Yo no creo en los hombres , entre muchas otras. En 2007 se lanzó un remake de la exitosa telenovela llamada Muchachitas como tú , pero nunca podremos olvidar a la original.

En la alfombra roja de Como si fuera la primera vez, Alelejandro llevó a Tere y la describió como “una modelo y una actriz”, y que se conocían de muchos años y que esperaba que la relación se seguiría transformando.

¿Cuál es la enfermedad que padece Tere Salinas, la novia de Alejandro Camacho?

A Tere Salinas la diagnosticaron con hipertrigliceridemia familiar, una enfermedad crónica en el que produce niveles de triglicéridos más elevados de lo normal. Tere confirmó con los medios que le tomó tiempo a los médicos llegar al diagnóstico atinado, “no sabían qué tenía”, e incluso pensaron que era cáncer debido a los síntomas, pero terminaron por descartarlo.

“Es un padecimiento crónico y hay que tomar medicamentos de por vida”, confirmó la actriz. Mientras tanto, dijo que Alejandro había estado a su lado en todo el proceso médico y emocional, a pesar de que sí hubo un par de pequeñas pausas en la relación. "[Alejandro] siempre estuvo ahí, aunque yo estuviera en Veracruz, debatiéndome entre la vida y la muerte”.

Tere ha perdido el cabello y ha bajado de peso, y la complicación que debe cuidarse mucho más es el poder desarrollar pandreatitis aguda.