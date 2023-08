Teresita Miranda y Angelita Castany, los dos amores en la vida de ‘Chabelo’

Teresita Miranda es la esposa más conocida de Xavier López ‘Chabelo’, pues la pareja estuvo casada por más de 50 años, hasta la muerte del actor el 25 de marzo de este año.

La bailarina de origen cubano se casó con el presentador en 1966. Fruto de esta historia de amor, nacieron sus tres hijos en común: Óscar, Xavier y Gabriel.

Sin embargo, antes de unir su vida a la de Teresita, ‘Chabelo’ estuvo casado con otra cubana: la actriz Angelita Castany.

¿Quién fue la primera esposa de ‘Chabelo’?

El llamado “amigo de todos los niños” contrajo nupcias con la actriz, bailarina y cantante cubana María de los Ángeles Hernández, mejor conocida como Angelita Castany, en 1958.

Angelita y ‘Chabelo se conocieron mientras filmaban la cinta Las tres perfectas casadas.

‘Chabelo’ y Angelita Castany estuvieron casados por sólo tres años entre 1958 y 1961 Facebook

Sin embargo, su unión duró sólo tres años, pues la pareja se separó en 1961.

La vida artística de Angelita siguió adelante y participó en gran variedad de películas. En 1968, incluso obtuvo un reconocimiento en México junto a Mario Moreno ‘Cantinflas’, formando parte de la época del Cine de Oro mexicano.

Y aunque ‘Chabelo’ no solía dar detalles sobre esa etapa de su vida, Angelita declaró durante una entrevista para El Universal en el año 2002 la razón de su fugaz relación: “Terminó en poco tiempo no por estar jóvenes, quizá porque no hubo ni existió suficiente amor”.

La cubana falleció el 29 de septiembre de 2020, a causa de complicaciones respiratorias, a los 86 años de edad.

Teresita Miranda, el verdadero amor en la vida de ‘Chabelo’

En 1966, ‘Chabelo’ se casó por segunda vez con la también actriz y también cubana, Teresita Miranda, quien se dice fue el amor de su vida.

La pareja fue una de las más aplaudidas en el mundo artístico, ya que estuvieron juntos por más de 50 años.

‘Chabelo’ consideraba a Teresita Miranda como ‘el amor de su vida’ Twitter

De hecho, fue la primera esposa de ‘Chabelo’ quien los presentó, sin saber que comenzarían una hermosa historia de amor.

La pareja se casó en 1966, y casi inmediatamente después de conocerse, tuvieron a su primer hijo, Oscar. Más tarde, tuvieron un par de hijos más, Xavier y Gabriel.

Además, Teresita se convirtió en portavoz del actor y presentador, pues cada que había rumores sobre su estado de salud, ella los desmentía. Sobre la supuesta “inmortalidad” de su esposo, Teresita comentó en una entrevista con la periodista María Luisa Valdés Doria: “Los medios siempre dicen que es inmortal, pues yo creo que sí es inmortal mi viejo”.

Teresita y ‘Chabelo’ estuvieron juntos desde que se casaron hasta la muerte del “amigo de todos los niños” a principios de este año, a los 88 años de edad.