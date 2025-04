The Last of Us: tercera temporada confirmada

¡Los fans de The Last of Us están rompiendo el internet! Este próximo 13 de abril del 2025 la plataforma de streaming Max estará ardiendo, ya que una de las series más esperadas del año estrena su segunda temporada.

¿Un triunfo asegurado?

Desde su estreno, la serie tuvo muy buen recibimiento por parte de los fans del videojuego, siendo que para aquellos que no forman parte de la comunidad gamer, esta fue una nueva historia, algo que se agradece después de la era de los remakes.

Diversas fuentes registran que en promedio el último episodio de la primera temporada de The Last Of Us obtuvo más de 8 millones de espectadores en su estreno.

Christopher Polk/Variety via Getty Images

La clave del éxito tiene nombre: Pedro Pascal

Sin duda esta serie le dio al actor una popularidad tan abismal que se volvió tendencia en redes sociales. Gracias a que el actor mostró una personalidad y carisma que enamoró al mundo. Además, se mostró incondicional cuando su compañera de cast, Bella Ramsey anunció que era no binaria, esto no hizo más que conmover a sus fans.

Christopher Polk/Variety via Getty Images

Tercera temporada a la vista

A tan solo unos días del estreno de la segunda temporada, se viralizó un clip que la plataforma Max compartió en sus redes sociales, anunciando que la temporada 3 se encuentra próxima.

No queda más que esperar el icónico regreso de la serie que promete dejar a la audiencia al borde de sus asiento.