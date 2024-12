Toño Mauri celebra cuatro años de su doble trasplante de pulmón con un emotivo mensaje

Toño Mauri celebró cuatro años de su doble trasplante de pulmón, intervención que le salvó la vida en 2020 luego de sufrir graves complicaciones debido al Covid.

El actor estuvo en compañía de familia y amigos para agradecer esta segunda oportunidad de vida, festejo en el que incluso hubo globos y pastel.

A través de su cuenta de Instagram, publicó dos videos y un emotivo mensaje que muestran parte de su proceso de recuperación, y cómo se encuentra ahora, cuatro años después de la cirugía que le salvó la vida.

El mensaje de Toño Mauri a cuatro años de su doble trasplante de pulmón

“4 años de mi trasplante y de mi nueva vida. Gracias”, se lee en uno de los videos publicados en sus redes.

En el clip se pueden ver fragmentos de recuperación, imágenes que han conmovido profundamente a sus seguidores, pues lo muestran en su momento más vulnerable.

“4 años de mi trasplante. Gracias a Dios por poner en mi camino a mis Doctores! A mi familia! A tantos y tantos amigos que me acompañaron en este proceso pero sobre todo al Ángel de 28 años que me donó sus pulmones para que pudiera seguir mi vida! 4 años llenos de bendiciones”, escribió el histrión junto al video.

“Le pido a Dios y a mi Virgen María que me de la fuerza para seguir y compartir este testimonio del amor de Dios a mucha gente. Dios los bendiga”, añadió.

En otra publicación se pueden ver algunas fotografías de la reunión en honor a este evento tan importante, celebración en la que estuvieron presentes su esposa, Carla Alemán Magnani; su hermana, Graciela Mauri; la productora Carla Estrada; el heredero de Grupo Jumex, Eugenio López Alonso; su hijo, Antonio Mauri, entre otros.

Antonio Mauri le dedica un mensaje a su papá a 4 años de su trasplante

Antonio Mauri, hijo de Toño Mauri, también quiso conmemorar esta importante fecha con un mensaje y un carrusel de fotografías en Instagram.

“Pa!! Que fuerte que hoy cumples 4 años de tu trasplante!! No hay un día que Mille de las gracias a Dios por cada segundo que nos ha regalado. Han sido 4 años de puras bendiciones y momentos que hemos vivido juntos”, escribió.

“Gracias por ser el mejor papá del mundo, gracias por haber luchado tanto por nosotros y por luchar todos los días, gracias al donador y a su familia por esta segunda oportunidad, gracias a todos los doctores que lo hicieron posible, y gracias a todos los que nos han acompañado en esta aventura. ¡Te amo pa’! ¡Felicidades! Gracias Dios por este milagro”, añadió.

¿Qué le pasó a Toño Mauri?

A finales de 2020, Toño Mauri fue sometido a un doble trasplante de pulmón luego de sufrir graves complicaciones a causa del Covid.

Esta enfermedad comprometió gravemente su capacidad respiratoria, por lo que requirió ventilación mecánica por un largo periodo, pasó ocho meses en el hospital y debió ser inducido al coma por cuatro meses.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Toño Mauri contó que fue su esposa quien le pidió a los médicos retirarle el coma, ya que no había ningún avance en su salud. En ese momento le dijeron que ya no había esperanza de vida.

Pero cuando despertó, los médicos le comentaron que la única manera de recuperar su salud era a través de un trasplante doble de pulmones, ya que los suyos ya eran inservibles.

“Para mí poder pararme de la cama era terrible. El simple hecho de pensar que iba a caminar, que me iban a levantar de la cama, me desmayaba todo: presión, ataques de ansiedad porque yo no tenía la fuerza para eso”, dijo el actor.

En otras ocasiones ha mencionado que le escribió una carta a la familia de su donador para agradecerles y decirles que tiene interés en conocerlos.