Toño Mauri cuenta cómo se encuentra tras contraer una bacteria que puso en riesgo su salud

Toño Mauri, quien hace unos años recibió un doble trasplante de pulmón por la complicada situación médica que atravesó por el Covid-19, enfermedad que sufrió en varias ocasiones, contó en entrevista para Venga la Alegría cómo detecto la presencia de este microorganismo en sus pulmones, ya que no tenía ningún síntoma, pero afortunadamente le fue detectada en uno de sus chequeos de rutina.

“Es una bacteria que por lo regular está en el agua contaminada, a lo mejor en los hielos, cuando vas a un restaurante y el agua de los hielos no está limpia, agarras esta bacteria que produce abcesos en los pulmones e inmediatamante te da una neumonía”.

El empresario dijo que el tratamiento no fue nada fácil por los efectos secundarios que le provocaba. “Me tuvieron que poner un catéter, que va directo al corazón para poner un antibiótico que me lo pone mi esposa, luego medicamento tomado y después unas vaporizaciones, que tengo que pone 2 veces al día. Me daba mucho dolor de cabeza, me mareaba, es una sensación muy incómoda, me daba ansiedad”.

Y aunque los últimos tres años no han sido sencillos para Toño Mauri, afortunadamente ha librado las dificultades de salud que se le han presentado y el actor no pierde la buena actitud y la fe que lo caracterizan.