Toño Mauri volverá a ser abuelo, así lo sorprendió su hija con la noticia

Una nueva ilusión llega a la vida del actor que se encuentra en tratamiento luego de que le fue detecada una bacteria en los pulmones tras su batalla contra el Covid-19, por la que fue sometido a un doble trasplante de pulmón. Toño Mauri dijo que sigue al pie de la letra sus tratamientos médicos.

“La bactería sigue ahí, estas bacterias se han vuelto muy inmunes a los antibióticos, entonces tengo que estar haciendo estudios cada mes para ir viendo cómo va. La ventaja es que la bacteria nunca se activó, entonces eso me da la oportunidad de seguir con todo normal”, dijo.

La noticia de la próxima llegada del nuevo integrante de la familia ha llenado de alegría al actor y productor Toño Mauri que compartió cómo se enteró de que su segundo nieto viene en camino.

Toño reveló cómo fue que su hija Carla le dio la sorpresa durante las pasadas fiestas decembrinas. “Pasamos la Navidad en San Miguel de Allende y por la mañana llega mi hija a la cama, veo que venía con una bolsita, y me dice: ‘oye, te quiero dar tu regalo ahorita porque en la noche no te lo voy a poder dar’, y entonces me da la bolsita, veo algo enrollado y pensé que era una pluma... cuando lo saco, veo que era su prueba de que sale embarazada, veo que sale positiva”, contó en el programa Sale el Sol.

El famoso expresó que al recibir está noticia se alegró ya que se encontraba en pleno tratamiento por los problemas de salud que enfrenta, y su hija Carla logró animarlo y ponerlo de pie. “Con esta noticia me paré de la cama y dije: ‘No, esta es la mejor Navidad de mi vida. Entonces ella también decidió que por la noche se lo iba a avisar a toda la familia. Son los momentos bonitos de la vida, son las cosas que se te quedan y con las que te vas a ir y lo demás no te lo vas a llevar”, comentó.

Mauri dijo que Carla se encuentra en el tercer mes de gestación en la dulce espera de su segundo hijo con su esposo Pablo Fernández de Córdova.

“Yo le pido a Dios que si es su voluntad que me deje vivir estos momentos, porque realmente es mi mejor medicina, mi mejor tratamiento, poder ver este tipo de cosas has de cuenta que te inyectan energía directa”, expresó.