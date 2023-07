Tras el compromiso, ¿Ana Brenda Contreras quiere ser mamá? Esto es lo que se sabe

Después de disfrutar de un romance duradero y sólido con el exitoso empresario Zacarías Melhem, Ana Brenda Contreras anunció que está comprometida con su amado. Él le propuso matrimonio con un anillo deslumbrante que ya adorna la mano de la talentosa actriz mexicana.

Una encantadora imagen en blanco y negro fue la encargada de difundir la emocionante noticia en las redes sociales, donde los fans de Ana Brenda se emocionaron al ver que ella estaba lista para dar el gran paso nuevamente. A pesar de que su primer matrimonio con Alejandro Amaya en 2013 solo duró dos años, Ana Brenda nunca perdió la esperanza de encontrar a su verdadero amor y formar una familia. Y finalmente, su príncipe azul llegó a su vida y pronto se convertirá en su esposo.

Ana Brenda comparte su anillo de compromiso

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Ana Brenda Contreras, famosa por sus actuaciones en telenovelas como “Corazón Indomable” y “Por Amar Sin Ley”, compartió con sus seguidores y amigos la emocionante noticia de su compromiso con su actual pareja. A pesar de la diferencia de edad, él no dudó en demostrarle su amor de una manera tradicional y romántica.

Aunque no se sabe exactamente cómo fue la propuesta de matrimonio, está claro que Ana Brenda Contreras está más que feliz con la idea. En su publicación, ella escribió: “The best is already happening”, que en español significa “Lo mejor ya está sucediendo”.

Después de que ambos dijeron que sí, la talentosa actriz y modelo mexicana compartió una conmovedora imagen en la que se ve a ella abrazada de su futuro esposo. Ambos lucen sonrientes y radiantes, demostrando el profundo amor que sienten el uno por el otro.

Ana Brenda Contreras opina sobre ser madre

En un momento, captaron a la actriz en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí le realizaron varias preguntas relacionadas con su reciente compromiso.

“No me ha caído el 20, todavía estoy en el show. Estamos con un montón de emociones y de cosas bonitas”, dijo.

En ese momento se le cuestionó sobre la posibilidad de que se convierta en mamá, sin embargo, su respuesta no fue muy precisa.

“Hoy en día, esas cosas es muy sensible preguntárselas a una mujer. Porque no sabes si a lo mejor no puede o no quiere. No sé, eso lo platicaré con mi pareja”, concluyó.

Habrá que esperar para que el tiempo diga si realmente Ana Brenda Contreras y su nuevo amado Zacarías Melhem tienen planes para hacer crecer su familia.