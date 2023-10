Valentino Lanús confiesa que sufrió cáncer y se negó a recibir quimioterapias

Valentino Lanús se encuentra de regreso en la televisión mexicana, luego más de una década de ausencia. El actor sorprendió al revelar que atravesó una complicada situación de salud al ser diagnosticado con cáncer.

Hace unos días, Valentino reapareció en Televisa para anunciar que regresará a la pantalla chica junto a Susana González con el melodrama Mi vida es tu vida, proyecto basadado en la obra chilena Amar a Morir.

En 2016, el actor hizo una pausa en su carrera al anunciar que se convertiría en papá, sin embargo, ahora se dio a conocer que durante los años que estuvo ausente, estaba enfrentando una lucha contra el cáncer.

Valentino Lanús contó que mientras estuvo viviendo en la selva en Estados Unidos, sufrió en silencio esta batalla contra la enfermedad que le fue detectada hace varios años. No obstante, el haberse mantenido alejado de los reflectores y conectado con la naturaleza, le permitió conocerse a profundidad en un viaje a la espiritualidad que lo llevó a cambiar sus hábitos para mejorar su calidad de vida.

“Nunca lo he dicho, pero yo sufrí cáncer entre el intestino delgado y grueso. Eso lo descubrí ya viviendo en la selva, y la consecuencia fue por los hábitos alimenticios, la forma de vida tan terrible que llevamos, lo identifiqué de inmediato porque cuando estás en la selva, estás contigo mismo, y sabes lo que está pasando con tu organismo”, contó el galán de las telenovelas en una entrevista concedida a TvyNovelas.

En este sentido, Valentino expresó que para sanar recurrió al yoga y a la alimentación consciente, además de la fe que lo llevó a salir avante de la situación.

“Con un proceso de sanación a través del yoga y del ayuno, y así sobreviví al cáncer. Aprendí a ayunar, no quise hacerme quimioterapias, eso mata, fijate que me mataron a mi mamá. Es algo que tuve que respetar, pero sabía que no era el mecanismo adeacudo y traté de defenderlo hasta donde pude. Lo digo por experiencia propia, en tu propia naturaleza tú tienes la capacidad de curarte, pero tienes que hacer un trabajo enorme para sanar”.

Valentino Lanús sin miedo a la muerte durante su batalla contra el cáncer

Orgulloso de lo aprendido y de haber librado la batalla, Valentino Lanús compartió su testimonio y reconoció que el ser consciente de su salud lo hizo cambiar.

“Fueron cerca de cuatro años. Es que si quieres sanarte, tienes que ir por ti, me hice estudios y ahora estoy perfecto, nunca había estado tan sano como ahora. Ni cuando tenía 17 años. He cambiado hábitos, la nutrición y entendí cómo está constituida, verdaderamente, la salud de una persona sin dejarte guiar por tendencias que no están fundamentadas en la verdad”, contó el famoso de 48 años.

A pesar de lo vivido, Valentino Lanús dijo que nunca tuvo miedo a morir durante el tiempo que tuvo cáncer. “Yo no le tuve miedo a la muerte, nunca. Soy un hombre valiente y cuando vienes a la vida ya pasaste lo peor. Lo único que tenemos es certeza y cuando te dedicas a hacer prácticas evolutivas y a conectar con la naturaleza, a estar de verdad con el sol, con la vida, recuperas tu capacidad de sanarte tú mismo”.