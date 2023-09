Vanesa Villagrán, hija de ‘Kiko’, enfrenta su lucha contra el cáncer: “Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría”

Vanesa Villagrán es la hija menor de Carlos Villagrán, mejor conocido como ‘Kiko’ por su personaje en el programa El chavo del ocho.

Al igual que su padre, Vanesa ha incursionado en el mundo de la farándula como mánager de ‘Kiko’ y como influencer.

La también modelo de 40 años confesó en julio pasado que fue diagnosticada con cáncer. “El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo... vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios, de todo tipo de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida. No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia”, escribió Vanesa en una publicación en sus redes sociales.

Vanesa Villagrán fue diagnosticada con cáncer el pasado 6 de junio Instagram @vaviriva

Y aunque en el momento no reveló qué tipo de cáncer padece, aseguró que se encuentra estable y bajo tratamiento médico con quimioterapias y terapias alternativas.

¿Cómo enfrenta Vanesa Villagrán al cáncer?

Sin embargo, Villagrán se ha mantenido animada y positiva en esta lucha, acompañada por su familia y sus miles de seguidores en redes sociales, así como en su cuenta de Onlyfans.

Hace unos días, la hija de ‘Kiko’ compartió una foto junto a su padre, con las palabras: “Tú, mi mamá, mi hija y mi hermano han sido esenciales para sentirme motivada, para sentirme feliz y para echarle ganas. Gracias papeeto boneeto, gracias por tu apoyo, por tu buena vibra, por tus bromas, por ser tan positivo, por ser un ejemplo, por escucharme, por aconsejarme, porque eres muy humano, por tu humildad y tu carácter alegre SIEMPRE sea cual sea la circunstancia. Juntos y de la mano vamos a superar todo esto. TE AMO”.

Vanesa Villagrán ya está bajo tratamiento médico con quimoterapias y otras terapias alternativas Instagram @vaviriva

Además, Vanesa se ha encargado de compartir todo su proceso en sus redes sociales, desde sus quimioterapias hasta sus distintas pelucas por la pérdida de pelo que ha sufrido por los tratamientos.

Incluso ha llegado a bromear sobre el tema. Villagrán publicó un video en Instagram para compartir sus reseñas de pelucas. “Esto es lo cool de no tener cabello”, aseguró la modelo, mostrando el pelo que llevaba ese día.