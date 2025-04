Vica Andrade habla de la supuesta “herencia millonaria” que dejó Memo del Bosque

La esposa del fallecido productor Memo del Bosque rompió el silencio y aclaró los rumores sobre la herencia que dejó.

Tras el lamentable deceso de Memo a los 64 años a causa de una larga lucha contra el cáncer, se decía que el productor habría dejado una cuantiosa fortuna para su esposa, Vica Andrade, y sus hijos, Luna, Luca y Coral.

La noiticia generó revuelo y debido a los rumores, la viuda de Memo del Bosque reapareció en medio del duelo que está atravesando, para desmentir dicha información.

“Por favor, todo lo que he leído es falso y el tema de la herencia millonaria que dejó mi esposo es una rotunda mentira. Yo no he dado ni una sola declaración y así deseo permanecer”, compartió en Instagram la modelo costrarricense que exhortó a que tengan cuidado con las publicaciones que hacen los medios.

“Hoy, como cabeza de familia, me corresponde extenderles un llamado a la coherencia para no hacernos eco con noticias falsas que atenten en contra de nuestra seguridad. Distorsionar la realidad o la verdad de nuestra situación es una irresponsabilidad que raya en la maldad”, expresó Vica Andrade.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para agradecer las muestras de cariño hacia su familia y la memoria de su esposo.

Aunque Vica no reveló información sobre la herencia de Memo del Bosque; está claro que los beneficiarios son sus tres hijos en común.