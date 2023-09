Wendy Guevara revela que quiere ser madre y cuenta cómo lo logrará

Tras convertirse en la ganadora del reality de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara contó que sueña con ser madre algún día y declaró que cuando llegue el momento buscará el método indicado para procrear a su hijo.

En entrevista para el programa “Siéntese quien pueda”, Wendy reveló, “la maternidad, yo creo que más adelante hermana. Ahorita quiero trabajar, quiero disfrutar, hacer reír a la gente. Quiero ayudar a mi familia y después de todo eso, de que diga ya hice algo, después ya quiero tener a alguien, a un bebé que sea mío”, dijo.

Wendy Guevara se llevó el premio de cuatro millones de pesos Einar González / Caras México

Wendy comentó que no esperaría a tener una pareja estable para cumplir su sueño, aunque de tenerla tendría un acuerdo legal para no tener problemas. “Yo creo que no necesaría una pareja estable. Me gustaría tener acuerdo o algo, obviamente legal y tener a mi criaturita, alguien que tenga algo de mí y que la vida se quede con algo mío”.

Wendy Guevara confesó que tendría a su bebé por medio del vientre de alquiler o gestación subrogada, por lo que la famosa estaría dispuesta a rentar un vientre de alquier para cumplir el sueño de convertirse en mamá.

“No importa si yo lo tengo que hacer con una chava Aunque yo creo que rentaría, me gustaría más rentar un vientre, que adoptar”.

Finalmente, Guevara habló de la situación complicada que viven las mujeres trans a causa de los prejuicios. “A mí me da mucho gusto que haya inclusión, que se abran más los caminos hacia la comunidad trans y gay, que sepan que somos personas totalmente normales, perosnas que amamos y sentimos”, dijo.