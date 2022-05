Will Smith cuando tomó Ayahuasca: “Fue la experiencia más infernal”

El actor Will Smith habló sobre su experiencia cuando tomó la famosa “bebida ancestral” en Perú.

Will Smith relató en el programa “My nex guest needs no introduction”, de David Letterman lo que le hizo sentir la Ayahuasca y sorprendió con sus declaraciones.

Smith contó que la vez que tomó Ayahuasca en el Perú sintió la experiencia más fuerte de su vida, “fue la experiencia psicológica individual más infernal de mi vida”.

Dicha entrevista fue grabada meses antes del escándalo en el que estuvo involucrado tras agredir a Chris Rock durante la gala de los Premios Oscar.

Durante la conversación con David Letterman, Smith reveló que luego de beber Ayahuasca tuvo una visión de que le quitarían su casa, su dinero y su carrera.

“Una vez que lo bebes, te verás a ti mismo de una manera que nunca te has visto”, aseguró el intérprete.

Te puede interesar: WILL SMITH ES VETADO DE LOS PREMIOS OSCAR DURANTE 10 AÑOS

“Bebí y normalmente tarda unos 45 minutos en hacer efecto. Y estoy sentado allí y siempre te sientes como, ‘tal vez no haga efecto esta vez’. Así que estoy bebiendo y sentado allí y de repente es como si empezara a ver todo mi dinero volando, y mi casa se estaba yendo, y mi carrera se estaba yendo, y estaba tratando de agarrar mi dinero, y mi carrera y toda mi vida se estaban destruyendo. Esta es mi miedo, y estoy ahí, pero tengo ganas de vomitar”, relató Smith.

“Dejé de preocuparme por mi casa, dejé de preocuparme por mi carrera y llegué al punto en que me calmé y la voz todavía está al 100 por ciento; todavía escucho a Willow gritar, mi dinero sigue volando. Pero estoy… totalmente tranquilo a pesar de que hay un infierno en mi mente…”, confesó.

Posteriormente, dijo que aprendió una gran lección y comprendió que todo pasa y consciente podrá manejar cualquier situación.

“Cuando salí de ella, me di cuenta de que cualquier cosa que pase en mi vida, puedo manejarlo”, indicó.

Seguir leyendo: WILL SMITH REAPARECE EN LA INDIA TRAS ESCÁNDALO CON CHRIS ROCK