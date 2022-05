¿William Levy extraña a Elizabeth Gutiérrez?… surgen misteriosos mensajes

Meses después de que William Levy y Elizabeth Gutierrez se separaron tras 19 años de matrimonio, han surgido mensajes misteriosos por parte del actor que podrían estar dedicados a su ex.

Luego de que William Levy dio a conocer el fin de su matrimonio mediante un mensaje en su cuenta de Instagram que minutos después eliminó, cuatro meses después han surgido nuevos mensajes de reflexión que sus fans han vinculado con Elizabeth Gutierrez.

Nuevamente la ex pareja está dando de qué hablar puesto que en uno de los mensajes que compartió el cubano se lee, “La peor cosa en esta vida es terminar con gente que te hace sentir solo”- una cita atribuida al fallecido actor Robin Williams, mientras que en otros mensajes habla sobre el amor, la amistad, la vida y la felicidad”.

Con estos mensajes, William levantó sospechas sobre el estatus de su relación con la actriz, ya que además posteó un video con un mensaje reflexivo que dice, ¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo”.

Por esta razón, los internautas señalan que podrían tratarse de mensajes dedicados a su ex Elizabeth Gutiérrez y que pudiera extrañarla, aunque hasta el momento el intérprete no ha confirmado las sospechas y no ha hablado al respecto.

