Elizabeth Gutiérrez rompe el silencio sobre su relación con William Levy

A un mes de que William Levy diera a conocer su separación con Elizabeth Gutiérrez, la actriz confirmó su ruptura y defendió a su expareja de los ataques.

Por Diana Laura Sánchez

Luego de que William Levy anunció en sus redes sociales el fin de su relación con Elizabeth Gutiérrez, comenzaron a surgir ataques contra él, quien escribió un mensaje que minutos después eliminó.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, fue el mensaje que escribió Levy.

Minutos después hizo una nueva publicación que decía, “Estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida”.

En ese momento, Elizabeth no se pronunció al respecto, sino hasta un mes después luego de estar en el ojo del huracán rodeados de especulaciones sobre las causas de su ruptura.

Reaparece Elizabeth con un sorprendente mensaje

Esta mañana, la actriz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece junto al cubano y sus dos hijos, con un extenso mensaje afirmando que ella y Levy mantienen una buena relación por el bienestar de sus hijos y que no hay culpables en su separación.

“¡No hay culpables en esta situación! No me alegro de ataques a su persona… ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días… Deseo siempre lo mejor para él… amor… mucha salud, felicidad… con o sin mí”, declaró Elizabeth, quien hasta ahora decidió romper el silencio sobre su separación.

“Por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores. William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres”, agregó.

Además, expresó su agradecimiento hacia el padre de sus hijos, y aseguró que no ha vivido una situación fácil. “Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos, no es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque, solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad como pareja y ahí se va quedar, con nosotros. Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia”, finalizó.