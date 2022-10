William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaparecen juntos en una fiesta

La ex pareja asistió junto con sus hijos Christopher y Kailey, a una fiesta privada en Miami.

Después de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez decidieron separarse, se reencontraron en una fiesta en la que se dejaron ver juntos. Esta noticia surge después de la reciente entrevista donde Elizabeth se sinceró sobre su relación sentimental con el padre de sus hijos, el cubano William Levy.

“Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo. Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí. Y no es que no hablé porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo”, dijo la actriz hace unos días.

Y aunque ambos se han mantenido discretos sobre los detalles de su relación después de separarse, sin duda, el amor por sus hijos los une. Así que tras un tiempo de dejarse ver juntos, ambos acudieron el fin de semana a una fiesta privada en Miami acompañados de sus hijos, Christopher de 16 años y Kailey de 12. Juntos pasaron una divertida noche en familia.

Para evitar especulaciones, la ex pareja no compartió ninguna imagen de su reencuentro, sin embargo, la fotografía salió a la luz gracias a uno de los asistentes de la fiesta. El fotógrafo del evento fue quien compartió la imagen.

Tras este reencuentro, los fans de los famosos se preguntan si habrá reconciliación entre ellos, debido a que se mostraron muy felices de estar juntos nuevamente.

