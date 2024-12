Yolanda Andrade reacciona a la muerte de Dulce, mientras lucha por su salud

La muerte de la cantante Dulce este 25 de diciembre dejó un enorme vacío en el espectáculo mexicano, razón por la que muchos de sus fans, amigos y colegas se han pronunciado para despedir a la intérprete de ‘Lobo’.

Yolanda Andrade, quien se encuentra en Estados Unidos realizándose estudios para encontrar un diagnóstico a su condición que le ha traído problemas de salud durante todo el año, reaccionó al fallecimiento de la cantante.

La reacción de Yolanda Andrade a la muerte de Dulce

A través de su cuenta en Instagram, el programa ‘Montse y Joe’, del cual Yolanda Andrade es parte, compartió el fragmento de una entrevista a Dulce, para despedir a la artista.

“En una de sus visitas a @montseyjoetv, Dulce le dio una lección de amor a Yolanda. QEPD”, dice la descripción del video.

Aunque para la conductora ha sido complicado mantenerse en contacto con sus seguidores a través de redes sociales, reaccionó con un ‘me gusta’, en el clip de Dulce.

Desde hace más de un mes que Yolanda Andrade sufrió una crisis de salud que la dejó con serios problemas para hablar, pocas veces ha reaparecido en sus redes sociales.

Yolanda Andrade y Dulce Instagram @montseyjoetv

La salud de Yolanda Andrade

En noviembre, la conductora originaria de Sinaloa, sufrió una crisis de salud mientras grababa su programa ‘Montse & Joe’, por lo que debió salir de las instalaciones para recibir atención médica.

Debido a su recaída, Yolanda Andrade viajó a Los Ángeles, California, para realizarse nuevos estudios médicos que le den un diagnóstico más certero.

“Traigo un tema de salud muy peculiar. Después de aquí, me voy a ir a un hospital en Los Ángeles para hacerme otros chequeos por lo que me sucedió en el cerebro, que me causa también problema de habla y motriz”, dijo en una conferencia de prensa.

“Fue de repente, un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras y, obviamente, una gran depresión porque tu mente te dice una cosa y tu cuerpo no responde. De un día para otro, se me cayó el ojo, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme, hablar y aún así, hacía los programas que me motivaban en esos momentos, acabo de hacer unos y la verdad me troné”, añadió.

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en abril de 2023, mismo que ha mermado su salud. Además, le fue detectado un virus en la sangre que empeoró su condición.

El pasado 22 de diciembre reapareció en sus redes sociales para desearle felices fiestas a sus seguidores con un video en el que aparece junto a un árbol de Navidad.

“Felices fiestas, que Dios nos bendiga a todos”, escribió.