Julio Preciado habla sobre el delicado estado de salud de Yolanda Andrade: “Es una guerrera”

Yolanda Andrade y Julio Preciado se reencontraron hace unos días y el cantante reveló que la conductora aún no sabe qué es lo que ha estado afectando tanto su salud durante los últimos meses, pero “es una guerrera”.

‘Joe’, como es llamada de cariño, ha sufrido de varias crisis físicas desde hace más de un año, cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en abril de 2023, mismo que ha mermado su salud. Además, le fue detectado un virus en la sangre que empeoró su condición.

Hace varios días, la presentadora originaria de Sinaloa, sufrió una recaída mientras grababa su programa ‘Montse & Joe’, misma que la dejó con serias dificultades para hablar. Por ello, viajó a Los Ángeles, California, para realizarse nuevos estudios médicos que le den un diagnóstico más certero.

Julio Preciado da detalles sobre el estado de Yolanda Andrade

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Julio Preciado contó que se reunió recientemente con Yolanda Andrade después de muchos años y, aunque la vio mal de salud, ya están planeando algunos proyectos juntos.

“Un reencuentro después de muchos años, con un cariño inmenso de la Joe y Julio Preciado, compañeros de muchas aventuras, de muchas ‘choco fiestas’ y la verdad es que empezamos a recordar tantas cosas… la vi un poco malita, no está al 100% la Joe, pero creo que ella tiene una fe y una fuerza que la verdad yo se la admiro muchísimo”, dijo el exvocalista de la banda El Recodo.

El cantante y la conductora se conocen desde mucho tiempo atrás, pues comparten un pasado de fiestas y excesos, sin embargo, el intérprete de 58 años dejó claro que no cree que los problemas de salud de Yolanda Andrade estén relacionados a esto, pues lleva sobria 16 años.

“Ella ya tiene 16 años sin tomar, 16 años en abstinencia y ya se iba a Los Ángeles para hacerse otro chequeo, pedir otras opiniones médicas, pero lo más importante es que no pierde el amor por las cosas que le interesa, por la gente que necesita…”, añadió.

“Creo que después de 16 años no te puede cobrar tan tarde la factura la vida; la Joe ya tenía 16 años sin estar en la actividad y le viene la enfermedad, no le encuentran la cuadratura al círculo”.

Yolanda Andrade y Julio Preciado Instagram @juliopreciado_oficial

Yolanda Andrade habría recurrido a la brujería en busca de un diagnóstico

Julio Preciado también dijo que Yolanda Andrade está en busca de otra opinión médica, y no ha descartado la brujería, pues en su desesperada búsqueda por tener un diagnóstico, incluso ha recurrido a “brujos”.

“La verdad no sabe ni lo que tiene, ella es una guerrera es muy desesperante no saber lo que tiene, me dijo que fue hasta con brujos porque me dijo que no puede dejar nada de lado; me dijo ‘yo quiero estar al 100, no quiero salir en pantalla y que me pongan suero y que me lo quiten cuando vamos a hacer corte'; me siento muy comprometido con ella”, contó el cantante.

El intérprete dijo que está convencido de que su amiga se va a recuperar y señaló que él estará para apoyarla en las buenas y en las malas.

“Ella va a salir adelante; quiero que Dios le dé la oportunidad a Yolanda de seguir adelante; es una persona hermosa, tan transparente... nos abrazamos dos minutos, llorando, el reencuentro fue muy emotivo, estoy con ella al millón”, agregó.

Yolanda Andrade reaparece en redes sociales

La conductora reapareció en su cuenta de Instagram el pasado 12 de diciembre con un video en el que le agradeció a la Virgen, pues está convencida de que es quien la ha ayudado a sanar.

“Hay muchas cosas que agradecerle a la Virgen en este momento, yo en especial mi salud, porque yo me vi nueve meses muy mal el año pasado y me estoy sanando gracias a ella que es mi mamá", dijo la presentadora.