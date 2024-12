Yolanda Andrade rompe el silencio tras su crisis de salud y asegura que tuvo un año difícil

La salud de Yolanda Andrade ha sido un tema de preocupación desde hace más de un año y fue la misma conductora quien aseguró que ha tenido un 2024 muy difícil.

Hace unos días, en el programa de televisión ‘Montse & Joe’ tuvieron una cena de Acción de Gracias, donde las presentadoras y sus invitados, agradecieron por lo que tienen y lo que les espera.

Yolanda Andrade recogió un fragmento de esa transmisión y lo compartió a través de su cuenta de Instagram, video en el que se le escucha aceptar que fue un año muy complicado, pero agradece por todo lo bueno.

“Yo estoy muy agradecida por este momento, estoy muy agradecida con Dios, estoy agradecida con mi familia, mis amigos, mi salud. Ha sido un año muy difícil”, dijo la presentadora.

Juan José Origel le mencionó que muchos de sus seguidores han orado por ella, hecho que también agradece profundamente.

“Y por tantas oraciones por mí, creeme que yo me he asombrado mucho de la gente que conozco en mi camino, que me abraza y que me dice ‘yo pedí por ti’. Gracias, se las multiplico y por todos los enfermos. Gracias, que Dios los bendiga”, añadió Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade viaja a Estados Unidos para hacerse estudios

En días pasados, la conductora originaria de Sinaloa, sufrió una crisis de salud mientras grababa su programa ‘Montse & Joe’, por lo que debió salir de las instalaciones para recibir atención médica.

“Los quiero demasiado. Por favor, discúlpenme muchachos, me siento un poco cansada y es un día largo, perdón, los quiero mucho. Bye”, dijo la presentadora, quien hablaba con mucha dificultad, a los reporteros que la esperaban.

Debido a su recaída, Yolanda Andrade viajó a Los Ángeles, California, para realizarse nuevos estudios médicos que le den un diagnóstico más certero.

“Traigo un tema de salud muy peculiar. Después de aquí, me voy a ir a un hospital en Los Ángeles para hacerme otros chequeos por lo que me sucedió en el cerebro, que me causa también problema de habla y motriz”, dijo en una conferencia de prensa.

“Fue de repente, un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras y, obviamente, una gran depresión porque tu mente te dice una cosa y tu cuerpo no responde. De un día para otro, se me cayó el ojo, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme, hablar y aún así, hacía los programas que me motivaban en esos momentos, acabo de hacer unos y la verdad me troné”, añadió.

A través de sus historias de Instagram, la también actriz ha compartido videos desde Los Ángeles, California, donde se aprecia que aún tiene problemas para hablar.

Yolanda Andrade en Los Ángeles

La salud de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en abril de 2023, mismo que ha mermado su salud. Además, le fue detectado un virus en la sangre que empeoró su condición.

En su canal de YouTube, la periodista Ana María Alvarado, aseguró que se comunicó con Yolanda Andrade: “está en Los Ángeles acompañada de su hermana, le van a hacer una serie de estudios en un hospital especializado en neurología, ella está preocupada por sus recaídas, me dijo: ‘yo sé que yendo algo en la cabeza, yo sé que algo no anda bien, pero no sé qué sea’, dice que casi no agarra el celular porque la luz le lastima”.