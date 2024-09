Yolanda Andrade dio detalles de su estado de salud tras ser diagnosticada con un aneurisma cerebral. En un encuentro con la prensa, la famosa agradeció las muestras de apoyo y dijo que se enfrentó a problemas de movilidad y comunicación por una combinación de problemas neurolólogicos y un virus en sangre.

“Tuve momentos en los que no podía hablar ni moverme, pero ahorita voy mucho mejor, tengo unos médicos maravillosos. Tuve una situación con mi cerebro. Entonces no ha sido fácil, pero no imposible”.

Yolanda Andrade compartió que enfrentó episodios de depresión debido a su incapacidad temporal. “Me tenían que bañar, y había días en que no podía dejar de llorar”. “Me agarré de Dios y aunque sí me daban cuadros fuertes de depresión. Nunca quise suicidarme en esta ocasión, la verdad no, al contrario quería vivir y en esta nueva etapa de mi vida valoro todo. Y todo lo tomo como aprendizaje hasta para ir al baño, para lavarme la cabeza, valoro hasta las cosas simples, como cargar una botella de agua”.

Yolanda agradeció a quienes la apoyaron en los momentos más complicados que atravesó, “estoy muy agradecida con la gente tan querida que está en mi vida, que ha aparecido, que me mandan mensajes de amor”.