Montserrat Oliver revela detalles del estado de salud de Yolanda Andrade

Montserrat Oliver compartió detalles del estado de salud de su amiga y compañera Yolanda Andrade, luego de que el fin de semana circulara un video de la conductora con graves dificultades para hablar.

La presentadora dio una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ donde reveló que este 2024 ha sido uno de los años más complicados para Yolanda Andrade, pues ha sufrido varias recaídas, pero afortunadamente ha ido mejorando.

“Ha sido un año difícil en cuestión de salud para Yolanda y para mí también, me preocupa y ha estado energéticamente hablando un poco duro, pesado también. Pero va mejor, ya ahorita la vi en sus redes sin lentes, sin parches, sin nada, estoy muy feliz y emocionada de verla ahorita”, dijo la conductora.

Montserrat Oliver señaló que ha estado acompañando a Yolanda Andrade de la forma que puede, sin embargo, respeta su proceso y sus tiempos.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade

“Como puedo (la ayudo), a como lo quiera. Yo soy muy desesperada; soy mucho de ‘haz esto, haz el otro, y el otro’. Pero hay que respetar los tiempos de cada quien, lo que necesita en ese momento y eso es lo que he hecho”, explicó.

A pesar de su cercana relación, la conductora no quiso dar detalles sobre la salud de Yolanda Andrade para no dar información errónea.

“No, no, eso más bien pregúntaselo a ella, pero yo la veo mucho mejor, gracias a Dios”.

¿Se cancela ‘Montse & Joe?

Montserrat Oliver también señaló que no está contemplado cancelar el programa ‘Montse y Joe’, el cual conducen juntas desde hace muchos años. También negó que estén pensando en reemplazar a Yolanda Andrade.

“Todo va muy bien, ‘Montse y Joe’ sigue viento en popa, cuando no ha podido venir desafortunadamente, pues los he tenido que hacer yo sola con ayuda con el apoyo de más invitados, pero siempre ha estado muy al pendiente (...) Es una mancuerna irremplazable”, agregó la modelo.

#MontserratOliver REVELA el estado ACTUAL de SALUD de #YolandaAndrade y nos cuenta cómo la ha acompañado en estos momentos difíciles #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/yiXuKBLTOq — De Primera Mano (@deprimeramano) November 25, 2024

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Hace unos días, varios periodistas captaron a la conductora saliendo de las instalaciones donde se graba el programa ‘Montse & Joe’ y aunque ella se mostró muy amable, fue evidente su dificultad para hablar.

“Los quiero demasiado. Por favor, discúlpenme muchachos, me siento un poco cansada y es un día largo, perdón, los quiero mucho. Bye”, dijo la presentadora.

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en abril de 2023, mismo que ha mermado su salud. Además, le fue detectado un virus en la sangre que empeoró su condición.

El pasado 22 de noviembre, Yolanda Andrade se pronunció en sus redes sobre su problema de salud con un mensaje.

“Querido público conocedor, ayer como siempre que grabamos nuestro ‘Montse & Joe’ acompañada de tantos amigos tan queridos, me sentí un poco mal, de inmediato producción y servicios médicos atendieron mi asunto”, comenzó la famosa.

“Disculpa a mi chacaleo, no podía ni hablar ni caminar. La recomendación de mis médicos, jefes y amigos es que me presente a trabajar cuando me sienta al 100. Gracias por su apoyo incondicional, mi agradecimiento por su amor y comprensión en esta situación”, añadió Yolanda Andrade.