Montserrat Oliver y Yolanda Andrade: la respuesta que nadie esperaba sobre su antiguo noviazgo

Durante la reciente Yellow Party de Unicable, Montserrat Oliver compartió algunas verdades sobre su relación pasada y la actual dinámica con Yolanda Andrade.

En un ambiente distendido, Montserrat reveló cómo maneja las continuas menciones de Yolanda sobre su pasado juntas. “Ya saben cómo es Yolanda, a veces le digo ‘ya párale’, es necia con los mismos temas, pero no me hace caso, se me está haciendo viejita prematura”, compartió Oliver entre risas.

¿Cuál es la relación actual entre Montserrat Oliver y Yolanda Andrade?

Montserrat y Yolanda, que fueron pareja en la década de los 2000, lograron transformar su antiguo romance en una amistad sólida y productiva. Hoy en día, ambas continúan trabajando juntas y se apoyan mutuamente en sus carreras y vidas personales.

“Fue un gran amor, ha sido y será, pero hay etapas, se ha transformado, nos cobijamos, nos cuidamos”, afirmó Montserrat sobre su relación con Yolanda.

¿Qué piensa Yaya Kosikova, esposa de Montserrat Oliver, acerca de su amistad con Yolanda Andrade?

Además de hablar sobre su relación pasada con Andrade, Montserrat también abordó su vida actual con su esposa, Yaya Kosikova. Aseguró que no hay celos ni tensiones respecto a su amistad con Yolanda, además destacó la importancia de la confianza y el respeto mutuo en su matrimonio.

“No se mete, hay que respetar, confía en mí, que es importante”, comentó sobre la relación con su esposa.

¿Cómo es el apoyo de Montserrat Oliver a Yolanda Andrade durante su enfermedad?

El camino no ha sido siempre fácil para Yolanda y Montserrat. Recientemente, durante la crisis de salud de Yolanda, surgieron tensiones debido a la forma en que Andrade manejaba su situación.

“Yo estaba muy desesperada porque la veía como que nomás estaba encerrada sintiéndose mal y que no hacía lo suficiente para curarse”, explicó Montserrat.

A pesar de los roces, Oliver respetó las decisiones de Andrade, al entender que el dolor y el malestar pueden afectar el comportamiento de una persona.

Montserrat se siente aliviada y optimista sobre el futuro de Yolanda, al verla con signos de mejora en su salud. Celebró el apoyo y las oraciones del público que han ayudado en la recuperación de Andrade, de las cuales destacó la positividad y la fuerza que ambas reciben de sus seguidores.

“Yo cada día veo que está mejor y eso me alegra mucho”, concluyó Oliver con una nota de esperanza y gratitud.