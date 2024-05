Montserrat Oliver celebra cuatro décadas de exitosa trayectoria

Cuatro décadas han consolidado su trayectoria como una de las presentadoras más reconocidas y queridas de la televisión, siendo referente de coberturas deportivas y, en el marco de los próximos Juegos Olímpicos, no podíamos dejarla fuera de esta edición especial.

Fue en la década de los 80 cuando el mundo conoció a Montserrat Oliver, siendo una portada de revista, su carta de presentación.

“Lo primero que hice fue una portada. Recuerdo que estaba de moda “La Laguna Azul”, película de Brooke Shields de los 80, por lo cual yo tenía las cejas gruesas como ella, sin embargo, para la sesión me las recortaron; yo me veía rarísima, tenía 16 y me sentía mucho más grande. Y fue tal el cambio que cuando fui a comprar la revista, la gente ni me reconocía en la calle (risas). Ese es mi primer recuerdo”, nos confiesa con cariño.

Años más tarde, cambió el modelaje, en el cual incursionó, para convertirse en presentadora de televisión.

“Yo empecé conduciendo un programa de concursos, sin embargo, cuando sentí que mi carrera comenzó a crecer fue de la mano de Yolanda Andrade en ‘Hijas de la Madre Tierra’. Seguido de ello vinieron un sinfín de proyectos y ha sido muy lindo poder formar parte de todos y cada uno de ellos”, al respecto, asegura que, aunque siempre soñó con la carrera que consolidó, nunca imaginó todo lo que pasaría, hecho ante el cual se muestra muy agradecida con su público, con el medio y con el universo.

